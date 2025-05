酸化還元に応じて可視発光と赤外発光をスイッチする新材料！芝浦工業大学工学部「赤外領域で発光する有機色素を開発」

芝浦工業大学工学部・リチャーズ ゲーリー准教授・堀顕子教授および田嶋稔樹教授らの研究チームは早稲田大学及び物質・材料研究機構と共同し、可逆的な酸化還元反応によって可視(VIS)から近赤外(NIR)・短波赤外(SWIR)領域へと蛍光をスイッチできる有機色素材料の開発に成功しました。

芝浦工業大学工学部「赤外領域で発光する有機色素を開発」

近赤外蛍光分子は、低エネルギーかつ生体組織内での透過性が高いため、バイオイメージングや疾病の診断技術への応用が期待されています。

しかし、軽元素からなる有機分子では、励起エネルギーが熱失活しやすく、赤外発光を得るのは困難とされてきました。

これに対し、本研究で合成されたピラジナセン色素は電子受容部位に優れたπ共役系をもつと同時に、分子の振動による熱失活を抑えた分子設計から、赤外領域でも良好な発光量子収率を示します。

さらに、電子供与基であるトリフェニルアミン基を導入することで、分子全体に電荷移動を生じさせ、酸化還元に応じた劇的な吸収・発光波長の変化(最大400nm超の波長変換)を実現しました。

このスイッチングは化学的・電気化学的な手法のいずれでも達成でき、医療・バイオ分野における酸化還元プローブや光デバイス応用に向けた有望な基盤技術となります。

※この研究成果は、国際学術誌 Angewandte Chemie International Edition オンライン版に掲載されています。

■ポイント

・近赤外(NIR)・短波赤外(SWIR)領域の発光制御を実現

・周囲の酸化還元に応答し、可視(VIS)から近赤外(NIR)・短波赤外(SWIR)領域へと蛍光をスイッチできる

・電荷移動と発光をつなぐ新しい学理を提供する

・低エネルギーかつ生体組織内での透過性が高い発光素子としての応用が期待

■研究の概要

本研究チームは、電子受容性に優れたピラジナセン骨格に電子供与性のトリフェニルアミン基を導入した新しい有機色素を開発し、可視光から近赤外・短波赤外領域までの発光を単一分子内で可逆的に切り替えることに成功しました。

これらの分子は、還元状態では可視領域で強く発光し、酸化されると発光波長が大きく低エネルギー側へ移動し、近赤外(NIR〜SWIR)領域に到達します。

この発光スイッチングは、化学反応だけでなく電気化学的にも達成でき、しかも構造変化は最小限(1つの6員環内の電子状態変化)のみで完結するという、これまでにない分子設計です。

また、C-H結合が存在しないピラジナセン構造を採用することで、熱失活を抑制し、NIR領域でも比較的高い発光量子収率が得られました。

■研究助成

本研究は、JSPS 科研費21K05044/24K08401(リチャーズ)および23K21122(堀)の助成を受けたものです。

■論文情報

著者 : 芝浦工業大学大学院理工学研究科 准教授 リチャーズ ゲーリー J.

芝浦工業大学大学院理工学研究科 修士 中田 和志

芝浦工業大学工学部 学士 青木 啓太

芝浦工業大学大学院理工学研究科 修士 實方 友輝

芝浦工業大学大学院理工学研究科 修士 橋本 果南

芝浦工業大学大学院理工学研究科 教授 田嶋 稔樹

早稲田大学先進理工学部 修士 溝口 隆介

早稲田大学先進理工学部 准教授 石井 あゆみ

国立研究開発法人物質・材料研究機構 ヒル ジョナサン P.

芝浦工業大学工学部 教授 堀 顕子

論文名: Redox-Activated Near Infrared/Shortwave Infrared Emissive Chromophores: Synthesis of Triphenylamine-Appended Pyrazinacenes

掲載誌: Angewandte Chemie International Edition

DOI : 10.1002/anie.202504564

