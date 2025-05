トヨタ「新型RAV4」まもなく発表!? 突然の「ティザー画像」公開に驚きの声も！ 謎の「新型車」5月21日公開へ

日米欧で共通する「モデルチェンジ間近なSUV」は「ひとつ」しかない!?

2025年5月12日、トヨタはSNSに新型車のティザー(事前告知)画像を公開しました。

クルマの全容や車名などには一切触れず、内装の部分写真が数カットと「2025年5月21日 10時に新型車が発表される」と記したのみ。

【画像】超カッコいい! これがトヨタ「新型RAV4!?」予想CGです! 画像で見る(30枚以上)

謎多き事前発表ですが、このクルマはいったいどのようなモデルなのでしょうか。

液晶メーターパネル上にも「LIFE IS AN “ADVENTURE”」の文字が! “アドベンチャー”が示唆する意味とは!?

トヨタが公式X(旧・Twitter)へ公開したのは、新型車の車内を写した3枚のカットです。

1つは左ハンドル車で、運転席の窓側からステアリングホイールやメーター、センターディスプレイがわかるショット。

2つめは、センターコンソールとフロントシートが写るもので、公園に駆け出す小さな子どもと、笑顔のお父さんと思われる2人が助手席ドアを開けています。

3枚めは、助手席側のダッシュボードに雪まみれのゴーグルが置かれ、グローブボックス前にスキーのストックが置かれたカットです。

助手席前に置かれたストックには「LIFE IS AN ADVENTURE」と、何かを匂わせる意味ありげな文字が刻まれていました。

なおほぼ同じタイミングで、トヨタの米国および欧州法人も、遥か上空から新型車を写した3枚の画像を公開しました。

曲がりくねった山道や、積雪地のわだち、そして高級住宅地と思われる舗装路を行く新型車がそれぞれ確認できます。

いずれも独立したボンネットとルーフレールを備えたロングルーフの車体で、ステーションワゴンかSUVだとわかりますが、かなりの遠景のためクルマのディテールを確認することが困難です。

なお米国のサイトは「The Countdown to the Next Adventure Begins」のタイトルともに、こちらは5月20日(現地時間)に公開されるとあります。

欧州のサイトは「Get ready for the new reveal from Toyota on May 21」のタイトルで、5月21日午前3時(中央ヨーロッパ時間)に発表されると記されていました。

これら計6枚の写真からは、クルマのスタイリングこそわからないものの、アクティブなSUVモデルであることが伝わってきます。

まったくの新規モデルという可能性もありますが、トヨタが現在日米欧で共通して発売しているSUVとなると、「RAV4」と「カローラクロス」、そしてEV(電気自動車)「bZ4X」が挙げられます。

そのなかでカローラクロスは、米欧で相次いでデザイン変更を伴う大規模なマイナーチェンジを実施した2026年モデルが発表されたばかり。

bZ4Xも同様にマイナーチェンジモデルが欧州で公開されており、2025年中に発売が予定されています。

そうなると5月21日発表のニューモデルは、新型RAV4だとするのが妥当でしょう。

そしてスキーのストックや、米国サイトに記された「ADVENTURE(アドベンチャー:冒険)」と記された文字が、現行型RAV4を象徴するアクティブな装いのグレード「RAV4 ADVENTURE」を示唆しているとも思われます。

そんなRAV4は、グローバルで高い人気を誇るトヨタの重要な世界戦略モデルです。

現行型で5代目。2018年3月に北米でワールドプレミアをおこなったのち、翌2019年春より日本で発売を開始しました。

いまも根強い人気を誇っているRAV4ですが、世界初公開からは早くも丸7年が経過しています。

そんななか、国外では擬装(カモフラージュ)を施したRAV4と思われるテスト車両の目撃情報がSNSなどで紹介され、話題を呼びました。

こうした流れから、SNSなどには現在も「フルモデルチェンジ間近か」「新型RAV4の発表は近い!?」などと多くの噂が飛び交ってところでした。

※ ※ ※

手の込んだティザーをおこなうことからも、トヨタの新型RAV4にかける強い意気込みが伝わってきます。

早くもSNSなどには驚きの声や期待をかけるコメントなどがあがっており、5月21日の正式発表が今から待ち遠しいところです。