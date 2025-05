コレクション制作の旅路へ。マメ クロゴウチの2025年春夏コレクションのインスピレーションソースを青山店で展示

マメ クロゴウチ(Mame Kurogouchi)の2025年春夏コレクション“Katachi”。そのインスピレーションの源となったソースを2025年5月21日から6月16日までの期間、Mame Kurogouchi Aoyamaに展示します。Courtesy of Mame Kurogouchi今回の展示は、2024年9月にフランス・パリの OGATA Paris で行われたランウェイショーに合わせ、現地でメディア向けに発表したのち、VAGUE KOBEを巡回した展示内容を元に、黒河内氏がMame Kurogouchi Aoyamaのために再構成しました。

Courtesy of Mame Kurogouchi「かたち」という最もシンプルな物質的要素へと目を向け、日常にあふれる事物の多様なフォルムにインスピレーションを受けた今シーズンのコレクション。制作の出発点となった書籍やダイアリーの抜粋をはじめ、塗り潰されたポラロイド写真や小石などのファウンドオブジェクトなどがMame Kurogouchi Aoyamaのグラスギャラリーに展示され、同空間に共存する今季の洋服と接続されることで、長きにわたるコレクション制作の旅路を追体験できます。Courtesy of Mame Kurogouchiまた、本展の開催を記念し、ランウェイでも複数のルックを飾った刺繍入りのシルクスカーフをMame Kurogouchi Aoyamaで、ガラス素材のジュエリーをMame Kurogouchi Online Store限定販売。シルクオーガンジーのシアー生地にMame Kurogouchiらしい繊細な花柄の刺繍を施したスカーフは、トーンオントーンの繊細な花柄の刺繍がミニマルな印象を与えつつ、軽やかで豊かなテクスチャーが楽しめます。Courtesy of Mame Kurogouchiピアス、チョーカー、ネックレスが登場するガラスのジュエリーは雪解けの川を漂う氷のかたちをインスピレーション源に、職人が1つ1つ手作業で成形。中空のガラスによる軽やかなデザインと漆器の模様を思わせるブラウンやゴールドの配色がアクセントです。Courtesy of Mame Kurogouchi【アイテム詳細】Floral Embroidery Long Scarf (BLACK / ECRU)価格: 4万700円 (税込)販売店舗: Mame Kurogouchi AoyamaCourtesy of Mame KurogouchiMM25SS-AC316 Handcrafted Glass Pierce価格: 3万800円 (税込)販売店舗: Mame Kurogouchi Online StoreCourtesy of Mame KurogouchiMM25SS-AC317 Handcrafted Glass Pierce価格: 3万7,400円 (税込)販売店舗: Mame Kurogouchi Online StoreCourtesy of Mame KurogouchiMM25SS-AC318 Handcrafted Glass Necklace価格: 3万800円 (税込)販売店舗: Mame Kurogouchi Online StoreCourtesy of Mame KurogouchiMM25SS-AC319 Handcrafted Glass Necklace価格: 2万2,000円 (税込)販売店舗: Mame Kurogouchi Online StoreCourtesy of Mame KurogouchiMame Kurogouchi 2025SS Collection “Katachi” インスピレーション展期間:2025年5月21日(水)~6月16(月)会場:Mame Kurogouchi Aoyama107-0061 東京都港区北青山3-8-3営業時間:毎週水曜~月曜日 13:00-20:00休店日:毎週火曜日