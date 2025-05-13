Ï¢¥É¥é¾ïÏ¢29ºÐ½÷Í¥¡¢Ä¹¿È¥¹¥ê¥à¤Ë±Ç¤¨¤ëà¶»¥¥å¥óá½é²Æ¥³¡¼¥ÇÂç¸ø³«¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤â»÷¹ç¤¦Å·ºÍ¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´éÈô¤ÓÀÚ¤ê²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
165¥»¥ó¥Á¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é²Æ¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÂç¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖMISCHMASCH¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ·Á¤¬åºÎï¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½é²Æ¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡²Æ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿Çþ¤ï¤é¥Ï¥Ã¥È¤ËÈ¾¤½¤Ç¤Î¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥Ü¥È¥à¥º¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Èº°¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ªÞ¯Íî¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÉþ¤â»÷¹ç¤¦¤Î¼Ó³¨¤Á¤ã¤óÅ·ºÍ¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª²Ö¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¾Ð´é¤¬Èô¤ÓÀÚ¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤Ë¶»¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¹¿È¤Ë¤Ï±Ç¤¨¤ë¤Í¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ·Á¤¬åºÎï¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡¡²¬ºê¤Ï»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ä¡ÖRay¡×(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯1·î´ü¤Î¡Ö¥¢¥¤¤Î¤Ê¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ¤Ç½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×(TBS)¤ä¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£