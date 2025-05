【星のカービィ ふわふわホッケー】 発売中 価格:2,680円

エポック社は玩具「星のカービィ ふわふわホッケー」を発売した。価格は2,680円。別売りの単4電池2本を使用する。

「星のカービィ ふわふわホッケー」は電源スイッチを入れることでわずかに浮き上がるカービィをスライダーで押すことで滑らせ、配置した星形のターゲットを倒すゲーム。最大2人までのプレイが可能で、1人でも遊べる。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C) EPOCH