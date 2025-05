歌手の西野カナさんが、自身のインスタグラムを更新。

東京公演でのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 西野カナ 】 東京でのライブを報告 「みんなの笑顔がキラキラで嬉しかった 最高の二日間でした!」



西野カナさんは「Fall In Love With You Again Tour 2025 東京に来てくれたみんなありがとう!!」と綴ると写真をアップ。







投稿された画像では、西野カナさんの楽屋での自撮りや、スタッフとの集合写真、西野さんのピンクのネイル、クロックスなどの様子が見て取れます。





続けて「みんなの笑顔がキラキラで嬉しかった 最高の二日間でした!」と、記しました。

最後に、西野カナさんは「みんな私のぴ!」と、書き添えています。







この投稿にファンからは「カナぴー!ありがとう カナやんのライブは行くたんびに幸せがレベルアップするし、カナやんのことが大好きなみーんなと、同じ空間で同じ幸せを分かち合えて、それを力に私もまたいろんなこと頑張れる♥」・「私のぴ!!!!ネイルかわいい真似する」・「最高な1日をありがとう カナやんとの素敵な思い出がまた1つ増えた!!嬉しい!! 私もカナやんが私にとってのぴだよ!!ネイルも見せてくれてありがとう」・「カナやんは私の永遠のぴ! 代々木2daysお疲れ様 ネイルもクロックスもアップで見たかったから嬉しい」などの反響が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】