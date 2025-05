来季からNBAを配信するプライム・ビデオのアナリストにウェイドやナッシュが加入

5月5日。2025-26シーズンからNBAの試合を配信する『Amazon Prime Video』(アマゾン・プライム・ビデオ)が、放送チームのアナリストとして新たに4名の加入を発表した。

プライム・ビデオは、今年1月8日(現地時間7日)にアメリカのカリフォルニア州カルバーシティにあるスタジオの番組へ、『Bleacher Report』と『TNT』にも出演してきたテイラー・ルックスがリポーター、元NBA選手のダーク・ノビツキー(元ダラス・マーベリックス)、ブレイク・グリフィン(元ロサンゼルス・クリッパーズほか)がアナリストとなって出演することを発表していた。

今回発表されたアナリストは、ドウェイン・ウェイド(元マイアミ・ヒートほか)、スティーブ・ナッシュ(元フェニックス・サンズほか)、ユドニス・ハズレム(元ヒート)、WNBAレジェンドのキャンディス・パーカーの4名。

ウェイドは歴代数数のシューティングガードで、2006年のヒート初優勝時にはファイナルMVPを獲得。2012、2013年の2連覇にも主軸として貢献しており、ヒート一筋20シーズンをプレーしたハズレムも3度の優勝を飾った。

ナッシュは2度のシーズンMVPに輝いた名司令塔で、レギュラーシーズン通算1万335アシストでNBA歴代5位にランクイン。現在はポッドキャスト番組“Mind the Game”のシーズン2でレブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)と共演している。

アナリストとして迎える来シーズン。彼らがどんなトークを繰り広げてくれるのか、楽しみに待ちたいところだ。

We're excited to welcome Udonis Haslem, Steve Nash, Candace Parker, and Dwyane Wade to the #NBAonPrime team. Coming this October. pic.twitter.com/dOGJ2CN2t7

