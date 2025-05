モスバーガーは、2025年5月21日(水)〜7月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」を期間限定で新発売!

同時に、定番商品「海老カツバーガー」もリニューアルして提供されます☆

モスバーガー「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」

「海老カツバーガー」は、1999年12月に期間限定商品として初めて販売し、2001年からは定番商品として販売開始。

以来25年以上にわたり、提供されている人気商品です。

モスバーガーによる調査では「海老カツバーガー」を購入者の6割以上が“お気に入り”と回答しており、リピーターの多い商品です。

そこで今回は、「海老カツバーガー」の魅力を改めて多くの方に知っていただけるようリニューアルが行われました!

また、若年女性をターゲットに、初夏の彩りを意識した、さっぱりとサラダ感覚でお楽しみいただけるバリエーション商品も同時に発売されます。

バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜

価格550円

販売期間:2025年5月21日(水)〜7月中旬

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

サクッと揚げた海老カツに、トマトとシャキシャキの千切りキャベツを乗せ、その上に国産バジルを使用したバジルマヨソースを合わせたバーガー。

海老カツは、海老のむき身がゴロゴロと入っており、一口ごとに海老の風味とぷりぷりとした食感を楽しめます☆

海老とも相性が良いバジルをソースに使用し、トマトとたっぷりのキャベツを合わせることで、サラダのようにさっぱりとした味わいに仕上がっています。

初夏を意識したバジルが香る彩り豊かなハンバーガーです☆

海老カツバーガー

価格490円*リニューアル/定番

海老のむき身をふんだんに使用し、サクッと揚げた海老カツに、シャキシャキとした千切りキャベツを乗せ、リニューアルしたタルタルソースをかけたバーガー。

タルタルソースは、玉ねぎ、卵などのみじん切りをマヨネーズで和え、レモンの香りをほのかに残しつつ魚介類と相性の良いディルなどのハーブの香りを引き立たせています。

タルタルソースのリニューアルに伴い、下のバンズに塗るハーフマヨネーズタイプをアメリカンマスタードに変更し、さっぱりとした中にも奥深い味わいが実現しています。

※はちみつ入りのソースを使用しています。

モスバーガー「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」は2025年5月21日より販売です。

