入浴着普及委員会は、2025年5月28日(水)に愛知県江南市のスーパー銭湯「天風の湯」にて、「入浴着を着てお風呂に入ろう会」を開催します。

スーパー銭湯 天風の湯「入浴着を着てお風呂に入ろう会」

開催日: 2025年5月28日(水)

時間 : 10時〜15時(館内お食事処「えびす」にて実費ランチ&交流会あり)

会場 : 松竹温泉 天風の湯(愛知県江南市前飛保町栄378番15)

対象 : 乳がん経験者、経験者のご家族・ご友人、入浴着を試してみたい女性/先着20名、予約制

参加費: 1,500円

(入館料、タオルセット、入浴着「バスタイムトップス」代込み)

主催 : 入浴着普及委員会

後援 : 株式会社GSIクレオス、畿央大学、健美薬湯株式会社

《参加お申し込み・お問い合わせ先》

参加希望者は、InstagramのDM、または電話・Eメールにてご連絡のうえお申し込みください。

入浴着普及委員会

代表 : 増田 郁理

入浴着普及委員会は、2025年5月28日(水)に愛知県江南市のスーパー銭湯「天風の湯」にて、「入浴着を着てお風呂に入ろう会」(後援:株式会社GSIクレオス)を開催。

このイベントは、乳がん経験者をはじめとした体に手術痕のある女性などが、安心して公衆浴場に入るきっかけをつくることが目的です。

一般の利用客とともに入浴する形式で行うことで、入浴着の自然な認知と理解の広がりも目指します。

当日は、一般の利用客も無料で入浴着の試着体験ができるほか、乳がん経験者による乳がんのセルフチェック体験会や、ランチを楽しみながらの交流会も行う予定です。

【入浴着で入ることも、実はハードル】

乳がんの手術痕などにより、公衆浴場での入浴をためらう方がいます。

「見られたくない」「見た人が驚くのでは」とまわりの目を気にして、自ら温泉を遠ざけてしまう方も少なくありません。

そうした不安に寄り添う手段として注目されているのが「入浴着」です。

特殊な不織布でできた水着のような見た目の専用入浴着は、肌を覆ったまま体を洗うことができ、見た目の不安をやわらげてくれます。

しかし、入浴着はまだ社会での認知が進んでおらず、「服を着たまま入るのはマナー違反では?」と誤解されてしまうこともあります。

厚生労働省も、入浴着の理解と配慮を求めるポスターを発行するなど、認知促進に取り組んでいますが、入浴施設での導入は進んでいないのが実情です。

裸で入るのが当然という入浴文化の中で、入浴着という選択肢もあることを、まずはもっと多くの人に知ってもらうことが入浴着普及への第一歩です。

そこで私たちは、一般の方と一緒に入浴して入浴着姿を自然なかたちで目にしてもらい、理解を広げるきっかけがつくれるイベントを開催することにしました。

【ポスターやSNSでは伝えきれない入浴着体験】

認知促進への課題に向き合い、入浴着を着て入浴する体験を提供する場として始まったのが、「入浴着を着てお風呂に入ろう会」です。

今回で6回目の開催となります。

会場は、愛知県江南市のスーパー銭湯「天風の湯」。

貸し切りではなく、一般営業の時間帯に、入浴着を着た参加者と一般客が同じ湯船に入ります。

これまで体の気になる部分をタオルで隠していた人は、入浴着を身につけることで両手が自由になり、気持ちもふっと楽になります。

このイベントは、乳がんサバイバーによるボランティアチーム「入浴着普及委員会」が企画・運営しています。

【「また温泉に入りたい」その声に背中を押されて】

「手術後、公共のお風呂に入るのを躊躇していた」「頑張った自分に温泉のご褒美をあげたい」「同じ経験をした人の話を聞いてみたい」「これから手術。

不安なことを話せる場がほしい」これまでのイベントでは、こうした声が多く寄せられてきました。

主催メンバーもまた、かつては同じように公共の入浴をためらっていた乳がん経験者です。

だからこそ、言葉にならない思いに寄り添うことができる。

それがこのイベントの根底にあります。

入浴着を通して、心と体をほぐす体験が少しずつ広がり、入浴着の着用に理解を示す施設も増えてほしい。

その思いを胸に、これからも活動を続けていきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入浴着普及に向けて!スーパー銭湯 天風の湯「入浴着を着てお風呂に入ろう会」 appeared first on Dtimes.