アメリカ政府が2025年5月12日に、中国から輸入される製品に課していた追加関税を145%から30%に引き下げることを発表しました。併せて、中国がアメリカ製品に設定していた追加関税も125%から10%に引き下げられることになりました。ただし、TemuやSHEINなどの中国のECプラットフォームによる安値戦略を支えていた安価な輸入製品への免税措置、いわゆる「デミニミス」ルールは撤廃されたまま据え置かれます。

Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Discussions with the People's Republic of China - The White Househttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/05/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-discussions-with-the-peoples-republic-of-china/China trade deal: White House partially cuts tariffs on Shein, Temu packageshttps://www.axios.com/2025/05/12/china-trade-deal-shein-temu-trumpU.S. and China announce deal to temporarily cut tariffs : NPRhttps://www.npr.org/2025/05/12/nx-s1-5395027/us-china-tariffs-deal-trade-war-beijing-washingtonUS Keeps High Tariff on Cheap China Goods, Affecting Online-Retailers like Temu and Shein - WinBuzzerhttps://winbuzzer.com/2025/05/12/us-keeps-high-tariff-on-cheap-china-goods-affecting-online-retailers-like-temu-and-shein-xcxwbn/アメリカと中国は、2025年5月10日から11日にかけてスイスのジュネーブで行われた貿易協議のための会合で、4月に発表されていた大幅な関税を一時的に引き下げることに合意しました。ただし、アメリカが中国への輸入品に課している基本関税10%と、合成麻薬のフェンタニル問題に中国が関与していることを理由に追加された関税20%は残ります。これにより、5月14日からの90日間、アメリカによる対中関税は145%から30%に、中国がアメリカ製品に課していた関税は125%から10%に引き下げられることになりました。by Brian Copeland交渉後、アメリカと中国の代表団はお互いを賞賛し、スコット・ベッセント財務長官は「我々はどちらも分離(デカップリング)を望んでおらず、より均衡のとれた貿易を望んでいます。そして、双方ともそれを実現することに尽力していると思います」とコメント。何立峰(かりつほう)国務院副総理は「会談は率直で、深く掘り下げた、建設的なものでしたので、大きな進展があり、重要な合意に達することができました」と話しました。また、ベッセント氏とともにアメリカ側の代表団を主導したジェイミソン・グリア通商代表は、両国がフェンタニルの密輸問題に取り組む上で「前向きな道筋」があると述べて、残された「フェンタニル関税」でも協議が進んでいることを示唆しました。ただし、今回の合意にデミニミス関税は含まれていません。デミニミス関税とは、アメリカに輸入される800ドル(約12万円)未満の小包に120%の関税もしくは一律100ドル(約1万5000円)の手数料を課すというもの。デミニミス関税が据え置きとなったことで、速達便でアメリカに届けられる一部品目などには最大で145%の関税が課される可能性があるほか、6月1日以降は一律の手数料も200ドル(約3万円)に増額される見通しです。4月の相互関税の発表の際にデミニミス関税が停止されたことを受けて、Temuが中国からアメリカへの製品の出荷を見合わせるなど、安価な少額貨物を中国からアメリカの消費者に直接届けることで売上を伸ばしていた中国のECプラットフォームは苦境に立たされています。Temuが中国からアメリカへの製品の出荷を停止 - GIGAZINEデミニミス関税が今後復活する可能性も低いと考えられているため、SHEINやTemuは今回の合意に基づく関税引き下げが適用される90日の間に、可能な限り在庫を確保するとみられています。マイアミ大学でサプライチェーン管理を研究しているヤオ・ジン准教授は、ロイターの取材に対し、「SHEINとTemuにとって、今回の関税引き下げは、少なくともアメリカの在庫を補充する上では素晴らしいことです」と話しました。