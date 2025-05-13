Stray Kids、日本で初のスタジアム公演スタート、新曲「Hollow」全世界初披露
”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kidsが、日本で初となるスタジアム公演をスタートさせた。
【画像】Stray Kids、スタジアム公演の様子（全8枚）
今回のスタジアム公演は、全世界34の国・地域にて55公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアー「Stray kids World Tour 」の日本公演として、静岡エコパスタジアムにて開催。5月10日（土）、11日（日）、17日（土）、18日（日）の4日間、全4公演のうち、前半戦の2公演を終え、大きな成功をおさめた。
全国各地から集結したSTAY（Stray Kidsのファンの名称）たちで満員の静岡エコパスタジアムでは、6作目の米ビルボード1位獲得作品となった、韓国アルバムSKZHOP HIPTAPE『合 （HOP）』のリード曲「Walkin On Water」や、日本アルバムにも関わらず、米iTunesアルバムチャート1位を記録したアルバムのリード曲「GIANT」など、世界基準の代表曲たちを次々とパフォーマンス。さらに、6月18日（水）にリリースとなるJAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』のリード曲「Hollow」を全世界初披露。初パフォーマンスとなった最新曲「Hollow」は、メロディアスで心地よいメロディと、切ない歌詞が印象的なミディアムチューンだ。
Stray Kids（撮影：田中聖太郎）
ライブは、約3時間で31曲を披露。5月10日（土）、11日（日）の2日間で10万人を動員。さらに全国の映画館ではライブビューイングも実施され、3万人のファンが熱狂した。今週、5月17日（土）、18日（日）、残り2日間のスタジアム公演にも大きな期待が集まる。
今回初披露された「Hollow」を収録したJAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』は、6月18日（水）にリリースとなる。今作はなんと、Stray Kids初となる、全曲日本オリジナル楽曲で構成されたミニアルバムということでも話題を集めている。
＜ライブ情報＞
Stray Kids World Tour
5月10日（土）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
5月11日（日）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
5月17日（土）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
5月18日（日）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
特設ページはこちら https://www.straykidsjapan.com/dominatejapan/
Stray Kids JAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』 特設サイト https://www.straykidsjapan.com/hollow/
【画像】Stray Kids、スタジアム公演の様子（全8枚）
今回のスタジアム公演は、全世界34の国・地域にて55公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアー「Stray kids World Tour 」の日本公演として、静岡エコパスタジアムにて開催。5月10日（土）、11日（日）、17日（土）、18日（日）の4日間、全4公演のうち、前半戦の2公演を終え、大きな成功をおさめた。
Stray Kids（撮影：田中聖太郎）
ライブは、約3時間で31曲を披露。5月10日（土）、11日（日）の2日間で10万人を動員。さらに全国の映画館ではライブビューイングも実施され、3万人のファンが熱狂した。今週、5月17日（土）、18日（日）、残り2日間のスタジアム公演にも大きな期待が集まる。
今回初披露された「Hollow」を収録したJAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』は、6月18日（水）にリリースとなる。今作はなんと、Stray Kids初となる、全曲日本オリジナル楽曲で構成されたミニアルバムということでも話題を集めている。
＜ライブ情報＞
Stray Kids World Tour
5月10日（土）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
5月11日（日）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
5月17日（土）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
5月18日（日）静岡エコパスタジアム
OPEN 14:00 / START 16:00
特設ページはこちら https://www.straykidsjapan.com/dominatejapan/
Stray Kids JAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』 特設サイト https://www.straykidsjapan.com/hollow/