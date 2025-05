6人組ボーイグループ・TWSが12日、3rdミニアルバム『TRY WITH US』収録曲「Lucky to be loved」のスペシャルビデオをHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで公開した。同映像では、タイトルの意味そのままに“愛されて幸運だ”というメッセージが、温かな映像美とともに表現されている。ビデオでは、メンバーにとって大切な“愛されているモノ”に焦点を当て、日常に潜むぬくもりを描写している。KYUGMINのそばにある「初めて買った靴」、HANJINに語りかけるような観葉植物、SHINYUが抱く枕、愛着のあるぬいぐるみたち。それらに囲まれてTWSがキレのあるパフォーマンスを繰り広げる。ラストには、「あなたに愛されて幸運だ(We’re lucky to be loved by you)」というメッセージが映し出され、ファンや支えてくれる人々への深い感謝の想いがつづられる。

TWSは、デビュー以降パワフルで明るいイメージを築いてきたが、今回の映像では一転して、柔らかくしなやかな動きで感情を繊細に表現している。叙情的なメロディーに呼応するような振付は、グループの新たな魅力を引き出している。メンバーはこの曲について「僕たちがこの場所に立つまで応援してくれたすべての人たちに贈る曲です。愛してくれたみなさんのおかげで、漠然と夢見ていたことが叶えられているという歌詞が心に響きます」とコメントしている。一方、タイトル曲「はじまりのステップ=Countdown!」もヒットを継続中。同曲は韓国の音楽番組で6冠を達成し、TWSはデビューから約1年3ヶ月でグランドスラムを成し遂げた。さらに、Melonの最新週間チャート(集計期間:5月5日〜11日)では前週から6ランクアップし、79位にランクインするなど、人気の勢いは続いている。TWSは、7月2日に日本1stシングル「はじめまして」で日本デビューを果たす。あわせて、全国6都市をめぐる初の日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』も発表されており、国内外から注目が集まっている。