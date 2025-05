スタープラチナ Ver.CLEAR ＆ GOLD、虹村形兆＆バッド・カンパニー、ウェカピポ 登場！メディコス・エンタテインメント『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズ

メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズとして、「スタープラチナ Ver.CLEAR & GOLD」「虹村形兆&バッド・カンパニー」「ウェカピポ」をフィギュア化。

メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズとして、「スタープラチナ Ver.CLEAR & GOLD」「虹村形兆&バッド・カンパニー」「ウェカピポ」をフィギュア化しました。

2025年7月27日(日)開催予定の「ワンダーフェスティバル2025[夏]」(以下 WF2025夏)における【WF限定特典付き】フィギュアを、当日の会場販売に先駆け2025年5月13日(火)12:00よりメディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPにて先行抽選販売します。

■超像可動「スタープラチナ Ver.CLEAR & GOLD」

【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第3部』より、第3部主人公・空条承太郎のスタンド「スタープラチナ」がクリアバージョンで登場ッ!!

鮮やかなグリーンを基調とした透き通るようなクリア素材!

ゴールドの装飾との対比が美しい仕上がりに!

オプションパーツには、スタープラチナが繰り出す重い一撃をイメージしたエフェクトパーツが付属!

そのサイズは全高、横幅共に10cm超え!迫力溢れるエフェクトパーツにより、劇中の戦闘シーンも再現可能!

差し替え用頭部パーツとハンドパーツに加え、「流星指刺(スターフィンガー)」を再現したハンドパーツも付属!

【商品情報】

商品名 :超像可動「スタープラチナ Ver.CLEAR & GOLD」

作品名 :ジョジョの奇妙な冒険 第3部

発売月 :2025年8月下旬予定(先行抽選販売分)

(※別途2025年7月27日(日)開催のWF2025夏にて

数量限定で会場販売します)

先行抽選販売価格(税抜):7,500円

先行抽選販売価格(税込):8,250円

WF会場販売価格(税込) :8,000円

材質 :PVC&ABS&ナイロン

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、オプションパーツ、台座

サイズ :全高約170mm

企画・製造・発売元 :株式会社メディコス・エンタテインメント

※超像可動「スタープラチナ Ver.CLEAR & GOLD」はWF2025夏での数量限定販売商品です。

※販売数が予定数量に達しなかった場合、MEDICOS ONLINE SHOP、MEDICOS SHOP等にて事後販売する場合があります。

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いします。

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

■超像可動「虹村形兆&バッド・カンパニー」

「誰だって そーする

おれもそーする」

【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』より、「虹村形兆」が小さな軍隊「バッド・カンパニー」と共に登場ッ!!

トレードマークの兆・TRILLIONと書かれた衣装やピアス、襟元の装飾など忠実に再現!

「バッド・カンパニー」は銃を携えた歩兵6体、ナイフ片手にロープを登る歩兵の計7体!

7体それぞれの顔の塗装、服の皺や背負う荷物など細部にまでこだわった仕上がりに!

広瀬康一のスタンド能力を目覚めさせようと攻撃を行うシーンも再現可能!

差し替え頭部パーツに加え、物語のキーアイテムである弓矢、

東方仗助を挑発する際にとったポーズを再現可能なハンドパーツ含め、複数のハンドパーツが付属。

【商品情報】

商品名 :超像可動「虹村形兆&バッド・カンパニー」

作品名 :ジョジョの奇妙な冒険 第4部

発売月 :2025年8月下旬予定(先行抽選販売分)

(※別途2025年7月27日(日)開催のWF2025夏にて

数量限定で会場販売します)

先行抽選販売価格(税抜):9,000円

先行抽選販売価格(税込):9,900円

WF会場販売価格(税込) :9,500円

材質 :PVC&ABS&POM

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、オプションパーツ、台座

サイズ :虹村形兆:全高約165mm、バッド・カンパニー:全高約25mm

造形プロデュース :匠工房

原型制作 :伊藤励/佐藤竜太(頭部制作)/

MKZ(オプションパーツ制作)/

N・E(バッド・カンパニー製作)

企画・製造・発売元 :株式会社メディコス・エンタテインメント

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いします。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

■超像可動「ウェカピポ」

「そうじゃあない…………………

『ツェペリ一族の鉄球に敬意を払え』」

【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、鉄球使い「ウェカピポ」が超像可動に登場!

オプションパーツとして付属する「レッキング・ボール」2点は、腰元に装着しているホルスターに収納可能!

さらに、ヴァレンタイン大統領の策に嵌りジョニィへと向けた銃や、弾丸の動きをイメージしたエフェクトパーツが付属し、劇中の戦闘シーンも再現可能です。

口髭のない若かりし頃の「ウェカピポ」を再現した差し替え頭部パーツや、「レッキング・ボール」を手に収めているハンドパーツ含め、複数のハンドパーツが付属!

【商品情報】

商品名 :超像可動「ウェカピポ」

作品名 :ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン

発売月 :2025年8月下旬予定(先行抽選販売分)

(※別途2025年7月27日(日)開催のWF2025夏にて

数量限定で会場販売します)

先行抽選販売価格(税抜) :9,000円

先行抽選販売価格(税込) :9,900円

WF会場販売価格(税込) :9,500円

材質 :PVC&ABS&POM

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、オプションパーツ、台座

サイズ :全高約160mm

造形プロデュース :匠工房

原型制作 :伊藤励/MKZ(頭部・オプションパーツ制作)

企画・製造・発売元・販売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いします。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

【★WF2025夏定特典!

超像可動「虹村形兆&バッド・カンパニー」

WF限定特典「セリフプレート」

超像可動「ウェカピポ」

WF限定特典「セリフプレート」

※WF限定特典の各セリフプレートは白ベースに黒文字です。

※画像はイメージであり、本体とプレート、パーツのサイズ比率は実物とは異なります。

〈先行抽選販売受付期間〉

2025年5月13日(火)12:00〜2025年7月1日(火)18:00

〈当落発表日〉

2025年7月7日(月)12:00より順次発表

〈発売日〉

2025年8月下旬以降順次

※2025年7月27日(日)開催のWF2025夏にて、上記3商品を会場販売します。

※MEDICOS ONLINE SHOPでは、お1人様各1個までのご応募となります。

※WF2025夏終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、同社関連イベント等にて販売する可能性があります。

※後日、WF限定特典が付属していない超像可動「虹村形兆&バッド・カンパニー」、超像可動「ウェカピポ」を一般販売させていただく予定です。

☆超像可動【クリスタル限定版】がWF2025夏に登場!

WF2025夏会場にて、特製ケース・シリアルナンバーが付いたクリスタル限定版の販売が決定。

超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第5部』「リゾット・ネエロ」【クリスタル限定版】を数量限定で先着抽選販売予定。

※画像は装飾前のものです。

※本体は、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第5部』「リゾット・ネエロ」を使用しています。

〈限定版購入における注意事項〉

※当商品は、先着順での抽選販売となります。

※メディコス・エンタテインメントの販売待機列にお並びいただきます。

※当商品のシリアルナンバーは購入の際、抽選機にてランダムで決定します。

※シリアルナンバーの変更、交換はできかねますのでご了承ください。

※販売開始は10:15より、お1人様1個となります。

※一般入場前の待機列は、優先入場券をお持ちの方のみとさせていただきます。

☆クリスタル限定版プレゼント企画実施決定!!

会場にて、当日WF会場にて対象商品を購入された方の中から抽選で各数量限定でプレゼント。

※画像は装飾前のものです。

※本体は、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第5部』「プロシュート」を使用しています。

〈限定版プレゼント抽選におけるご注意事項〉

※上記商品につきましては、当日WF会場にて対象商品を購入された方のみ抽選に参加できます。

※当日WF会場にて会場販売商品のいずれかを購入したお客様へプレゼント抽選券をお渡しします。

※抽選券は1会計につき1枚のお渡しです。

※MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は今回の抽選の対象外となります。

※限定版プレゼントの抽選結果発表は、当日15:00に同社ブース、及び同社Xにて掲示します。

※ご当選されましたお客様はお持ちの抽選券をご持参の上、同社ブースまでお越しください。

※限定版プレゼントのお渡しはWF2025夏開催日のみとなっています。

イベント終了後のお渡しは一切いたしかねます。

※商品の転売は固くお断りしています。

判明した場合、今後同社商品の購入をお断りさせていただく場合があります。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

■ワンダーフェスティバル2025[夏]

【会場】幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホール

【日時】2025年7月27日(日) 10:00〜17:00

WF2025夏会場での販売商品・展示情報、ブース番号などの新着情報は随時同社公式サイトおよび公式Xにて更新します。

