映画『F1/エフワン』US版予告2 2025年6月27日(金)公開!

6月27日に公開される映画「F1/エフワン」が、2D上映に加えて、日本語吹替版、IMAX、4D、Dolby Cinema、ScreenXのラージフォーマットでの同時上映が決定。ブラッド・ピットがF1マシンで爆走する迫力満点のシーンが詰まった新予告が公開された。

モータースポーツの頂点であるF1を題材とした作品。監督はジョセフ・コシンスキー、プロデューサーはジェリー・ブラッカイマー、脚本はアーレン・クルーガー、音楽はハンス・ジマーと「トップガン マーヴェリック」の制作チームが再集結している。

新予告にあわせて新ビジュアルも公開。レーシングスーツを着たソニーが、まるで夕日のように赤く点灯するリアウイングライトが灯るF1マシンと共にたたずむ姿。夕焼けに染まるサーキット上で、遠くを見つめるソニーの目線の先にはどんな景色が映っているのか--。迫力のレースだけでなくドラマにも期待が高まる、印象的な一枚に仕上がっている。

映画「F1/エフワン」新ビジュアル

(C) 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories

予告映像は、かつて世界を震わせた伝説的カリスマF1レーサー ソニー(ブラッド・ピット)と、チームを支えるピットクルーのリーダー ケイト(ケリー・コンドン)の会話の場面から始まる。

最弱のF1チームを救う為、現役復帰を果たしたソニー。しかし、常識破りな彼の振る舞いに、チームメイトである若きルーキーやチームメンバーは困惑していた。ケイトから「一匹狼のつもり? 知らないようだけど、F1は昔からチームスポーツよ」と釘を刺されるが、ソニーはお構いなしな様子。

続くシーンでは、チームの若きルーキー ジョシュア(ダムソン・イドリス)からの「こんな時代遅れを起用するとはな」という挑発に「俺の方が速いからだ」と余裕の表情を見せ、お互い一歩も譲らないライバル関係も垣間見える。

そんなソニーとジョシュアが過酷なトレーニングを積むシーンや、お互いを意識しながらF1マシンに乗り込む様子、並走する車と接触してクラッシュする息を呑むようなシーンも詰まっており、どのようなドラマが待ち受けているのか期待が高まる映像となっている。

さらに予告のラストには、周囲の車をぶっちぎりサーキットを爆走するソニーの姿が……! 果たして、ソニーは、バラバラのチームと共に過酷な試練を乗り越え、並み居る強敵たちを相手に逆転できるのか--?! それぞれの情熱と誇りを胸に、命がけで夢<スピードの頂点>に挑む!