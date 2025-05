2025年5月13日、Samsungが「Galaxy S25 Edge」の全仕様を発表しました。5.8mmの薄さ、163gという軽さが特徴のスリムなスマートフォンです。Meet the Samsung Galaxy S25 Edge: An Engineering Marvel of New Slim Hardware Innovation - Samsung Global Newsroomhttps://news.samsung.com/global/meet-the-samsung-galaxy-s25-edge-an-engineering-marvel-of-new-slim-hardware-innovation

Galaxy S25 Edge: Beyond slim | Samsung - YouTubeCases of Galaxy S25 Edge | Samsung - YouTubeUnboxing Galaxy S25 Edge | Samsung - YouTubeOfficial Replay | Galaxy S25 Edge: Beyond slim | Samsung - YouTubeGalaxy S25 Edgeの仕様は以下の通りです。価格は1099ドル(約16万2000円)からで、2025年5月23日に発売予定。2025年5月13日から予約を受け付けています。ディスプレイ6.7インチ QHD+ (3120×1440)AMOLED 2Xディスプレイ120Hzリフレッシュレート(1〜120Hz)ビジョンブースターAdaptive color tone大きさ、重さ75.6mm×158.2mm×5.8mm、163gカメラ12MP 超広角カメラ · F2.2200 MP 広角カメラ · OIS F1.7, 2x optical quality zoom12MP フロントカメラ · F2.2メモリ、ストレージ12 + 512GB12 + 256GBバッテリー3,900 mAh充電有線充電:25W アダプターを使用して約 30 分で最大 55% 充電可能無線充電:15Wワイヤレスバッテリー共有OSAndroid 15One UI 7ネットワーク、接続性5G、LTE、Wi-Fi 7、Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.4防じん・防水性能IP68何よりもその薄さが特徴的。タブレットのGalaxy Tab S10シリーズよりは少し厚いですが、Galaxy Sシリーズのスマートフォンでは史上最薄のモデルで、他のSシリーズや他社の主要なスマートフォンとサイズを比較するとその薄さが際立ちます。大きさ重さGalaxy S25 Edge75.6mm×158.2mm×5.8mm163gGalaxy S2570.5mm×146.9mm×7.2mm162gGalaxy S25 Ultra77.6mm×162.8mm×8.2mm218gPixel 972.0mm×152.8mm×8.5mm198gPixel 9 Pro72.0mm×152.8mm×8.5mm199gPixel 9a73.3mm×154.7mm×8.9mm185.9giPhone 1671.6mm×147.6mm×7.8mm170giPhone 16e71.5mm×146.7mm×7.8mm167g他のSシリーズと主要なスペックを比較すると以下の通りです。Galaxy S25 EdgeGalaxy S25Galaxy S25+(日本未発売)Galaxy S25 Ultraディスプレイ6.7インチ AMOLED6.2インチ AMOLED6.7インチ AMOLED6.9インチ AMOLED解像度3120×14402340×10803120×1440リフレッシュレート1-120Hz大きさ、重さ75.6mm×158.2mm×5.8 mm、163g70.5mm×146.9mm×7.2 mm、162g75.8mm×158.4mm×7.3 mm、190g77.6mm×162.8mm×8.2 mm、218gカメラ12MP 超広角カメラ200MP 広角カメラ12MP フロントカメラ12MP 超広角カメラ50MP 広角カメラ10MP 3倍望遠カメラ12MP フロントカメラ50MP 超広角カメラ200MP 広角カメラ10MP 3倍望遠カメラ50MP 5倍望遠カメラ12MP フロントカメラプロセッサーQualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxyメモリ、ストレージ12 + 512GB12 + 256GB12 + 256GB12 + 128GB12 + 512GB12 + 256GB12 + 1TB12 + 512GB12 + 256GBバッテリー3,900mAh4,000mAh4,900mAh5,000mAh充電有線充電:25W無線充電:15W有線充電:45W無線充電:15WOSAndroid 15防じん・防水性能IP68Galaxy S25 Edgeは、基本的にはGalaxy S25+をスリム化したモデルで、同じ6.7インチのディスプレイ、プロセッサー、AI機能を搭載しています。ただし、スリム化の代償として望遠レンズが省かれ、バッテリー容量も少し減りました。他のGalaxy S25シリーズ同様、Galaxy AIやGoogleのAI「Gemini」が利用可能で、Now barやNow briefといった機能や、Geminiの画像分析機能などを利用できます。なお、「Galaxy AI」は「2025年末まで無料で提供される機能」とされており、これ以降有料化する可能性があります。Galaxy S25 EdgeはGalaxy S25 Ultraと同じチタン製フレームを採用しているため、アルミニウム製の他のモデルよりも丈夫です。スクリーンには2025年5月9日に発表されたばかりのCorning Gorilla Glass Ceramic 2が新たに採用されているため、S25シリーズの中では一番頑丈なモデルだと言えます。テクノロジー系メディアのThe Vergeは、「Galaxy S25 Edgeは薄さを狙ってはいるが、代わりに2つの大きな犠牲を払わなければならない。1つ目はカメラで、2つのリアレンズしかなく、望遠は一切ない。200MPのメインシューターにはS25 Ultraと全く同じセンサーが使われているが、より小さなケースに詰め込まれている。つまり、Ultraと同程度、そしてPlusよりも優れたメインカメラということになるが、汎用(はんよう)性はどちらの機種よりも低い。最も心配なのはバッテリーだろう。S25の4000mAh、Plusの4900mAhに比べ、Edgeの3900mAhのバッテリーはS25の中で最も小さい。それなのに大きなスクリーンを搭載しているため、バッテリーの持ちは最悪だ。SamsungはEdgeのバッテリー持ち時間を24時間としているが、S25の29時間やPlusの30時間より5時間短い。バッテリーに余裕があるのは最初だけで、バッテリーは永遠にはもたないし、Edgeが永遠に1日中使えるスマートフォンであるとは言えない。他のS25シリーズと同じように7年間のOSとセキュリティのアップデートを約束しているが、それ以前Edgeのバッテリー寿命が少し心配だ」と指摘し、「この機種は、間違いなくレビューを待つべき機種である」と付け加えました。いくつかのメディアはニューヨークでのプレビューイベントでGalaxy S25 Edgeを実際に触っています。CNETは「最初に頭に浮かんだ言葉は『軽快』だ。ミドルレンジのフラッグシップスマートフォンのあるべき姿だと思う。ベースラインモデルを斬新に進化させ、プレミアム機能も搭載することで価格に見合うだけの性能を備えている。バッテリーに妥協しなければならないが、刺激的なデザイン、超広角カメラ、そして広々としたディスプレイは、少し変わったものを求める人にとって魅力的な選択肢となるだろう」と言及。左がGalaxy S25 Edge、右がGalaxy S25+。Engadgetは「スペックや数値はさておき、デバイスの軽さを実感した。カメラユニットのせいで上部が重くなるのではと思ったが、Samsungがどのような工夫をしたのかはさておき、うまくバランスが取れている。6.7インチという画面サイズは少し大きく、万人向けではないが、軽量でありながら高級感も感じた」と報告しています。