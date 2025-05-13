¡Ö¤Æ¤Ã¤¤êÉáÄÌ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤Ê¤È¡×Ê¡²¬¤Îà¤¦¤É¤ó²¦»Òá½é¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¯É½²ñ¤Çà¤Þ¤µ¤«¤ÎÁª¶Êá¡Ö¥×¥ì¥¤¤·¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤¬¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ²ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ß·¥¢¥¥é(Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô½Ð¿È)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥¢¥ÎÈ¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¯É½²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ²ñ¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÎ®¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¡×¤È¡¢¥²¡¼¥à²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖCRISIS CORE -FINAL FANTASY »-¤è¤ê¡Ø¼«Í³¤ÎÂå½þ¡Ù¡×¤È¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤RPG¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Ï¤¸¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÛ¤¤±éÁÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ½é¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËµÏ¿ÍÑ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Æ¤Ã¤¤êÉáÄÌ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖPSP¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤É¤óMAP¡×¤ÇÏÃÂê
¡¡²¬ß·¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤É¤óMAP¡×¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¦¤É¤óÅ¹¤òË¬Ìä¡£à¤¦¤É¤ó²¦»Òá¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÈÖÁÈÈ¯Å¸¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2ÂåÌÜ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¸ø³«Êç½¸¡£²¬ß·¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë·Á¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¡£