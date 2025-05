ディズニーのクラシック作品をテーマにした「 一番くじ 〈Disney〉 Melody in a Dream」が、5月17日(土)から、全国の「ローソン」店舗や「 一番くじ ON LINE 」などで発売される。■人気キャラクターが勢ぞろい今回登場するのは、『ふしぎの国の アリス 』など不朽の名作をデザインした全8等級+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。A賞は、『ふしぎの国の アリス 』より、名曲「All in the Golden Afternoon」のシーンをイメージした約11cmの立体化フィギュアを用意。 アリス や花の表情までリアルに再現された没入感のある仕様となっている。

また、アップリケ刺しゅうのヤングオイスターたちがキュートなB賞の「〈ヤングオイスター〉 クッション」や、『 ピーター・パン 』の「You Can Fly!」のワンシーンを額に入った 絵画 のようなデザインで表現したC賞の「〈 ピーター・パン 〉のアートディッシュ」も注目だ。そのほか、D賞「〈 ピーター・パン 〉 ビジュアルタオル」、E賞「ミニフィギュアチャーム 〜The pretty ones〜」、F賞「ハンカチタオル」、G賞「 ラバー アソート」、H賞「ステーショナリーアソート」が、『おしゃれキャット』や『 白雪姫 』などさまざまな人気作品に登場するキャラクターをあしらったデザインで展開される。さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には『ふしぎの国の アリス 』の「All in the Golden Afternoon」のシーンを ゴールド の差し色を使った高級感あるイラストで描いたティーポットが提供されるほか、A賞&B賞の同アイテムのセットが抽選で当たるダブルチャンス キャンペーン も実施予定だ。