SUPER EIGHTが、20周年を記念したドームツアー<SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭>より、大阪・京セラドーム大阪で行われた最終公演を完全収録した映像商品を7月16日に発売することを発表した。決して平坦ではなかった20年の歩み、その“軌跡とキセキ”の集大成として開催された<二十祭>は、EIGHTとEIGHTER(SUPER EIGHTファンの呼称)の絆と信頼を証明する壮大なステージになったという。中でもツアーファイナルとなる京セラドーム大阪公演は、約4時間を超える熱狂と感動が詰まった“成人式”として、ファンの記憶に深く刻まれているはずだ。

リリース情報



ライブ映像商品『超DOME TOUR 二十祭』発売日:2025年7月16日(水)▼予約https://infinity-r.jp/s/ifr/page/20th-video-dome▼「超DOME TOUR 二十祭」特設ページhttps://infinity-r.jp/s/ifr/page/20th-video-dome◆LIVE本編 ≪1月13日 京セラドーム公演≫*Blu-ray・DVD全盤種共通浪花いろは節 / NOROSHI / キング オブ 男! / 無責任ヒーロー / あおっぱな / ズッコケ男道 / Jackhammer / 浮世踊リビト / アカイシンキロウ / モノグラム / 夢列車 / Reach for the sky・ワイルド アット ハート (AmBitious / 関西ジュニア)/ Kicyu / だってアイドルだもん!! / Do you agree? / 強情にGO! / Heavenly Psycho / ワッハッハー / イッツ マイ ソウル / Cool magic city / / 10年後の今日の日も / SUPER ∞o’clock / “超”前向きスクリーム! / 四十路少年 / YOU CAN SEE / Water Drop / WASABI / Sorry Sorry love / 大阪ロマネスク / ツブサニコイ / High Spirits / 象 / ズッコケ男道 / “超”勝手に仕上がれ / LIFE 〜目の前の向こうへ〜 / LIFE GOES ON / パノラマ / なぐりガキBEAT / へそ曲がり / Wonderful World!! / T.W.L / 関風ファイティング / 旅人 / DREAMIN’ BLOOD / 大阪レイニーブルース / CloveR / がむしゃら行進曲 / 急☆上☆Show!! / 軌跡とキセキ / 無限大○完全生産限定盤価格 \13,000(税込)Blu-ray5枚組+CD1枚: LCXA-5260~5265DVD6枚組+CD1枚: LCBA-5540〜5546<パッケージ仕様>・5Blu-ray+1CD / 6DVD+1CD 超×感謝=∞パッケージ仕様・デジパックサイズライブフォトカード20枚(カード式)・ポスター型歌詞カード封入・カラージュエルケース収録内容:〈Disc1〉「LIFE GOES ON」 CD 〈Disc2〉「LIFE GOES ON」 Music Clip & Making■5.1chサラウンド(Blu-ray本編、マルチアングルのみ)<特典映像内容>)槓團┘鵐疋蹇璽 (LIFE GOES ON “二十祭” Remix)▲泪襯船▲鵐哀12曲(Jackhammer / アカイシンキロウ / モノグラム / Kicyu / だってアイドルだもん!! / YOU CAN SEE / WASABI / Sorry Sorry love / ツブサニコイ/ High Spirits / LIFE 〜目の前の向こうへ〜 / LIFE GOES ON )「軌跡とキセキ」SUPERセレクションぁ峪予熟少年」SUPERセレクション#まだサンタって決まったわけじゃないから SUPERダイジェストBehind the scenes(タイトル仮)○初回限定盤価格 \10,000(税込)Blu-ray4枚組: LCXA-5266〜5269DVD5枚組: LCBA-5547〜5551<パッケージ仕様>・4Blu-ray / 5DVD SUPERフォトコレクションパッケージ仕様・中綴じブックレット20P×6冊 (個人5冊・集合1冊)・ポスター型歌詞カード封入・5.1chサラウンド(Blu-ray本編、マルチアングルのみ)<特典映像内容>)槓團┘鵐疋蹇璽 (LIFE GOES ON “二十祭” Remix)▲泪襯船▲鵐哀12曲(Jackhammer / アカイシンキロウ / モノグラム / Kicyu / だってアイドルだもん!! / YOU CAN SEE / WASABI /Sorry Sorry love / ツブサニコイ/ High Spirits / LIFE 〜目の前の向こうへ〜 / LIFE GOES ON )MCダイジェスト @福岡・東京・大阪いいい箸該里蠧鷭什@みずほPayPayドーム福岡[Day1]イいい箸該里蠧鷭什@東京ドーム[Day3]○通常盤価格 \7,000(税込)Blu-ray2枚組: LCXA-5270〜5271DVD3枚組: LCBA-5552〜5554<パッケージ仕様>・2Blu-ray / 3DVD・トールケース・ポスター型歌詞カード封入・5.1chサラウンド(Blu-ray本編のみ)<特典映像内容>)槓團┘鵐疋蹇璽 (軌跡とキセキ ver)