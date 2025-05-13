【週刊SPA! 5月20日号】 5月13日発売 価格：600円

「週刊SPA! 5月20日号」衣装：AFFECT　GIA STUDIO　撮影協力：バックグラウンズファクトリー　ヘアメイク：エノモトマサノリ　スタイリング：斉藤くみ　撮影：唐木貴央　構成：アケミン

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　扶桑社は「週刊SPA! 5月20日号」を5月13日に発売した。価格は600円。表紙と「エッジな人々」にはタレントで俳優、実業家と多方面で活躍しているMEGUMIさんが登場。

　グラビアン魂はコスプレイヤーのかれしちゃん。美女地図は“巨乳すぎるリポーター”として知られる出口亜梨沙さん。「このあと、どうする？」ではミスSPA！2024グランプリの三田のえさんが、「昼休み、またピンクサロンに走り出していた」、「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった」の作家山下素童氏が書き下ろしたグラビアシナリオを演じる。

【かれしちゃん】

撮影：高橋慶佑　ヘアメイク：田森春菜　スタイリング：角藤智美

【出口亜梨沙さん】

撮影：塩原洋　ヘアメイク：高野雄一　スタイリング：川上舞乃

【三田のえさん】

撮影：青山裕企　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：菊地文子　衣装協力：CANDY FRUIT

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