【グラビア】「週刊SPA! 5月20日号」かれしちゃん、出口亜梨沙さん、三田のえさんのショットをチラ見せ！
【週刊SPA! 5月20日号】 5月13日発売 価格：600円
「週刊SPA! 5月20日号」衣装：AFFECT GIA STUDIO 撮影協力：バックグラウンズファクトリー ヘアメイク：エノモトマサノリ スタイリング：斉藤くみ 撮影：唐木貴央 構成：アケミン
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扶桑社は「週刊SPA! 5月20日号」を5月13日に発売した。価格は600円。表紙と「エッジな人々」にはタレントで俳優、実業家と多方面で活躍しているMEGUMIさんが登場。
グラビアン魂はコスプレイヤーのかれしちゃん。美女地図は“巨乳すぎるリポーター”として知られる出口亜梨沙さん。「このあと、どうする？」ではミスSPA！2024グランプリの三田のえさんが、「昼休み、またピンクサロンに走り出していた」、「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった」の作家山下素童氏が書き下ろしたグラビアシナリオを演じる。【かれしちゃん】
撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：田森春菜 スタイリング：角藤智美【出口亜梨沙さん】
撮影：塩原洋 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：川上舞乃【三田のえさん】
撮影：青山裕企 ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：菊地文子 衣装協力：CANDY FRUIT
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