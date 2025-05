小・中学生対象！四天王寺大学みらい科学教育推進室「プログラミング体験講座」

四天王寺大学みらい科学教育推進室は、小・中学生を対象としたプログラミング体験講座を5月24日(土)にキャンパスで開催します。

四天王寺大学みらい科学教育推進室「プログラミング体験講座」

■開催概要

日時 : 2025年5月24日(土)14:00〜16:40

場所 : 四天王寺大学(所在地:大阪府羽曳野市学園前三丁目2番1号)

4号館1階 コンピュータ教室(PCルーム)

対象者: 小学生・中学生・保護者・教員 計20名(付き添い・見学可)

科学技術に対する興味関心、理解の向上を図る取組として、今回の体験講座では、プログラミングで素敵な幾何学模様を描く体験と、iPadで命令をプログラミングしてドローンを飛ばす体験を行います。

■体験講座内容

第1部「プログラミングで素敵な幾何学模様を描いてみよう!」

講師:間辺 広樹(四天王寺大学 教育学部 教育学科 教授)

Processingはアートやデザイン、物の動きなどを簡単に表現できるやさしいプログラミング言語を使用し、2種類の綺麗な幾何学模様(LineとTree)を作る楽しさを通してプログラミングの基礎を学びます。

第2部「簡単なプログラミングでドローンを飛ばしてみよう!」

講師:森田 英俊(四天王寺大学 教育学部 教育学科 講師)

ドローンとiPadをWi-Fiで接続して、iPadでプログラミングをした命令どおりに飛行させます。

自分でドローンを飛ばすわくわく感を体験しながら、ぶつからないようにするにはどうすればよいか、その命令をしっかり考え、入力してチャレンジします。

ドローン写真

■タイムスケジュール

14:00〜14:10:開催の挨拶

14:10〜15:20:第1部 70分

15:20〜15:30:休憩

15:30〜16:10:第2部 40分

16:10〜16:40:大学生との交流、アンケート実施後 終了

■みらい科学教育推進室とは

2024年10月に地域における中高生の科学技術に対する興味関心、理解の向上を図るための取組を推進するための活動組織として「みらい科学教育推進室」を設置しました。

みらい科学教育推進室では、テクノロジー社会において、科学技術イノベーションを創り出す人材や、次世代の教育を担う人材の育成を目標に、中高生の科学技術に対する興味関心、理解の向上を図る取組を推進します。

特に、女子を対象とした取組によって、男女ともに輝く社会を実現するため、理数系の学びに関するジェンダーギャップの解消を促進するとともに、国が推進する男女共同参画社会の実現に寄与します。

また、小・中・高等学校における出前授業、科学館や地域での実験ワークショップ、講演会やプログラミング、データサイエンスに関する講座など、小中高生・保護者・教員を対象とした多様なプログラムを2025年度用意しています。

アシスタントの大学生や教員、研究者との交流をとおして、社会のニーズと進路を主体的に考える機会になることを願っています。

■佐藤 美子教授プロフィール

所属 :教育学部 教育学科 学校教育コース

担当講義:教科内容論(理科)、科学的探究の方法、理科クロスカリキュラム研究

研究分野:理科教育学、科学教育学、マイクロスケール実験

神戸大学附属中等教育学校理科教員を経て、四天王寺大学教育学部にて教員養成に携わる。

自分でわかる、考える、伝える、を重視した主体的な実験活動を展開。

日本学術振興会主催「ひらめき★ときめきサイエンス」、夢・化学-21委員会主催「子ども化学実験ショー!」をはじめとした科学の芽を育む地域活動の貢献により、日本化学連合主催「化学コミュニケーション賞2021」にて「審査員特別賞」を受賞。

2023年度、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)と共に、女子中高生の理系進路選択支援プログラム「Smart Science Seminar」プロジェクトを展開し、関西を中心に実験ワークショップやサイエンスフォーラムなどを通じて、理系進路を選択する女子中高生を応援している。

佐藤 美子教授

