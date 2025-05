地域ごとの“視聴のかたち”を可視化！TVS REGZA「鉄道沿線別 テレビ視聴調査レポート」公開

TVS REGZAは、全国400万台超のテレビ「レグザ」のユーザーから許諾を得たうえで収集する視聴データを活用し、生活者のテレビ利用の変化、番組・CMの視聴数、動画配信サービスの視聴動向など、各種視聴データの分析を行っています。

TVS REGZA「鉄道沿線別 テレビ視聴調査レポート」公開

・調査期間 :2025年4月7日〜4月13日

・対象エリア:関東一都六県

・対象路線 :京王線/京急線/京葉線/西武新宿線/総武線/中央線/

田園都市線/東武東上線/日比谷線

・データ :約150万台のテレビ端末から取得した視聴ログを集計・分析

今回、テレビ機器データの大規模サンプルという特長を活かし、関東圏9路線(京王線・京急線・中央線ほか)を対象とした「鉄道沿線別 テレビ視聴調査レポート」を公開しました。

このレポートは、約150万台のテレビ視聴ログをもとに、沿線ごとの視聴量、時間帯別傾向、チャンネル嗜好などを多角的に分析したものです。

●調査の背景・目的

テレビ視聴の実態は、地域のライフスタイルや在宅率、世帯構成によって大きく異なります。

たとえば、郊外沿線では日中から夜まで安定した視聴が見られること、公共放送がよく視聴される沿線と民放が視聴される沿線に分かれることなど、視聴時間帯や好むチャンネルに明確な違いが表れます。

このレポートでは、関東圏9路線の視聴ログをもとに、各沿線の傾向を全沿線平均との相対比較で分析。

地域ごとの“視聴のかたち”を可視化し、生活者像の違いを定量的に捉えました。

これにより、広告主や放送局、交通・OOH関係者がエリア特性に即した効果的な広告・番組戦略を設計するための実践的な指標を提供します。

●主な分析項目:

・沿線別のリアルタイム視聴量(ライブ率・ライブ指数)

・平日・土日、時間帯別の視聴傾向

・チャンネル別の視聴嗜好の違い

・地域別に異なる生活リズムやテレビ接触スタイルの可視化

鉄道9路線 テレビ視聴量の違い

特徴1:テレビ販売トップシェア

特徴2:視聴者プロフィール

特長3:都道府県・市区町村

