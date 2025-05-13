·Ü¤à¤ÍÆù¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡Ä¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡¡¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬ÅÁ¼ø¡Ö¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤ÎÎ¢¥ï¥¶
·Ü¤Î¤à¤ÍÆù¤Ï¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Ä´Íý¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤à¤ÍÆù¤Ï»éËÃ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾å¡¢ÈèÏ«²óÉü¤òÂ¥¤¹¡Ö¥¤¥ß¥À¥¾¡¼¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤ªÆù¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡Ê@housefoods_now¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤òÈþÌ£¤·¤¯Ä´Íý¤¹¤ëÎ¢µ»¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¡ÖÀÚ¤êÊý¡×¤È¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
·Ü¤à¤ÍÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï2¤Ä¡£¡ÖÀÚ¤êÊý¡×¤È¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤â¤ß¹þ¤à¡×¤³¤È¤À¤½¤¦¡£
¡ÚÀÚ¤êÊý¡Û
Á¡°Ý¤òÀä¤Ä¡Ö¤½¤®ÀÚ¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢Æù¤Î¸ü¤ß¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤®ÀÚ¤ê¡×¤È¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊñÃú¤ò¿²¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ð¤á¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤ëÊýË¡¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥Ã¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤â¤ß¹þ¤à¡Û
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤â¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÀ®Ê¬¤¬Æù¤ÎÁ¡°Ý¤ò²õ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬Æù¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æù½Á¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¤È¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥ì¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï²ÃÅü¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÅü¡×¤Ë¤ÏÆù¤Î¿åÊ¬¤òÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æù¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤½¤¦¡£ÌµÅü¥¿¥¤¥×¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û4»®Ê¬
¡¦¥«¥ì¡¼¤Î¥ë¥¦¡Ä1/2È¢
¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¡ÄÃæ1/2¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡ÄÃæ1/2ËÜ
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¿å¡Ä500m
¡ãA¡ä
¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê²ÃÅü¡Ë¡Ä100g
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¥Ý¥êÂÞ¤Ë¡ãA¡ä¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡ãA¡ä¤ËÆþ¤ì¡¢ÂÞ¤Î¾å¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤ß¹þ¤ß¡¢15Ê¬°Ê¾åÄÒ¤±¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¨ÄÒ¤±¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Æù¤ÎÁ¡°Ý¤¬²õ¤ì¡¢½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÇö¤á¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬¤¦¤Ã¤¹¤éÃã¿§¤¯¿§¤Å¤¯¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¤¶ñºà¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î±ü¤Ë´ó¤»¡¢¼êÁ°¤Ë¡¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤òÄÒ¤±½Á¤´¤È²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ç¾Æ¤¯¡£Æù¤ÎÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤éÃæ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¤¢¤¯¤ò¼è¤ë¡£
¥¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥ë¥¦¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó¼å²Ð¤Ç»þ¡¹¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÌó5Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤à¤ÍÆù¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢·Ü¤â¤âÆù¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤¿¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ä¡¢ËÜ³Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¹üÉÕ¤¼ê±©¸µ¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×X¡Ö¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô¡×
¡¦¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¡Ú¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¤â¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¡ª¡×
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ¤ªÆù¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¡×