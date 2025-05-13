茨城 栃木 福島で最大震度3 千葉 埼玉 宮城などでも揺れ 福島県中通りが震源 マグニチュード4.5の地震 津波の心配なし【地震情報】
5月13日午前10時37分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さは約80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
【各地の震度詳細】
■震度3□福島県 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 本宮市 大玉村 泉崎村 矢祭町 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 いわき市 楢葉町 大熊町 浪江町
□茨城県大子町
□栃木県大田原市 那須町
■震度2□福島県 福島市 福島伊達市 川俣町 鏡石町 天栄村 西郷村 中島村 矢吹町 棚倉町 塙町 平田村 三春町 小野町 相馬市 南相馬市 福島広野町 富岡町 川内村 双葉町 葛尾村 新地町 飯舘村 猪苗代町 湯川村
□茨城県水戸市 日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 大洗町 城里町 東海村 土浦市 筑西市 桜川市
□栃木県日光市 矢板市 宇都宮市 鹿沼市 栃木さくら市 下野市 芳賀町 壬生町 高根沢町 栃木那珂川町
□宮城県岩沼市 蔵王町
■震度1□福島県 桑折町 国見町 鮫川村 会津若松市 喜多方市 下郷町 西会津町 磐梯町 会津美里町
□茨城県那珂市 小美玉市 茨城町 石岡市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 美浦村 八千代町 五霞町 境町
□栃木県那須塩原市 塩谷町 足利市 栃木市 佐野市 小山市 真岡市 那須烏山市 益子町 茂木町 市貝町
□宮城県白石市 名取市 角田市 大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 気仙沼市 登米市 大崎市 仙台宮城野区 仙台若林区 石巻市 松島町
□岩手県大船渡市 釜石市 住田町 一関市
□山形県上山市 山辺町 白鷹町
□群馬県沼田市 前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市 渋川市 板倉町 千代田町 邑楽町
□埼玉県加須市 東松山市 久喜市 滑川町 さいたま西区 さいたま大宮区 さいたま中央区 川越市 春日部市 上尾市 桶川市 北本市 坂戸市 川島町 宮代町
□千葉県千葉花見川区 野田市 成田市 八千代市
□新潟県長岡市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。