ドイツのサッカー熱は世界トップクラスだが、特にこの時期は大きな盛り上がりを見せる。リーグでの昇格、降格が決まるタイミングで、昇格の決まったクラブは大フィーバー状態となる。



先日は1部昇格が決まったハンブルガーSVが大きな盛り上がりを見せたが、盛り上がるのは1部への昇格だけではない。



10日に特別な日を迎えたのは、ドイツの3部となるドリッテ・リーガから2部への昇格を決めたディナモ・ドレスデンだ。





Dynamo Dresden away at Waldhof Mannheim this afternoon, celebrating their promotion to the 2. Bundesliga pic.twitter.com/6aApBW5ybF