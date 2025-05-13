29ºÐGK¹âµÖÍÛÊ¿¡¢ËÌÊÆÍ­¿ô¤Î¼é¸î¿À¤Ë¡ªMLSÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥­¥ã¥Ã¥×¥¹¤òµß¤¦·è»à¥»¡¼¥Ö¤Ç±ÑÍº¤Ë

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Yohei Takaoka coming up with two MASSIVE saves in the 90th minute! 😱 pic.twitter.com/6l0TaSL4Tr
— Major League Soccer (@MLS) May 12, 2025
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