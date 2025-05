胸キュンスイーツアート大集結！スイーツアートの世界展 2025

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)にて、可愛いフェイクスイーツの合同写真展&物販展「スイーツアートの世界展 2025」を、2025年6月13日(金)〜6月29日(日)に開催します。

スイーツアートの世界展 2025

開催日時: 2025年6月13日(金)〜6月29日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 47組

主催 : BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

思わず食べたくなってしまうほどリアルで愛らしい“スイーツアート”の新作展示と販売を通じて、夢のような世界観を楽しめます。

SNSでも話題沸騰中の人気作家たちによる作品が一堂に会する、スイーツ好き・ハンドメイドファン必見のイベントです。

■SNSで話題沸騰!人気作家47組が織りなす、精巧なフェイクスイーツの競演

X(旧Twitter)やInstagramで注目を集めるフェイクスイーツ作家47組が集結。

まるで本物のように美味しそうな、可愛くてユニークなスイーツ作品を展示・販売します。

なかでも注目は、人気作家「甘花(@amahana_sweets)」によるスイーツモチーフがぎゅっと詰まったキーホルダーや、アンティークな世界観が魅力の「Hopping Your Heart(@hopping_your_heart)」によるミニチュアスイーツセットの新作。

また、「いちしろや(@1468.ichishiro8)」は、“真夜中”をテーマにした幻想的な新作パフェを披露します。

さらに、初出展の「Atelier-mii(@atelier_mii_mini)」は、紫陽花をテーマにしたアフタヌーンティーセットを出品。

ほっこり癒される動物モチーフが人気の「N.made(@n.made73)」や「Sasaya.(@sasaya.33)」など、初参加の作家も多数登場し、それぞれの個性が光るフェイクスイーツが勢ぞろいします。

■何が出るかはお楽しみ♪会場限定の“当たり付き”ガチャも登場!

会場内には、「プリマトルテ -クレイ洋菓子店-(@primatorte)」による特製ガチャガチャも設置!見た目もキュートなオリジナルスイーツグッズが当たると毎年SNSでも話題になる人気企画で、2025年もバージョンアップして登場します。

“当たり”には限定仕様のレアアイテムも用意されており、コレクター心をくすぐる仕掛けが盛りだくさん。

どのカプセルが出るかは開けてからのお楽しみ。

お子様から大人まで楽しめる、来場記念にもぴったりです。

■“まるで本物!?”甘花によるPOP UPイベントが2025年も登場!

本物そっくりのフェイクスイーツで注目を集める作家「甘花(@amahana_sweets)」によるPOP UPイベントが、2025年も「スイーツアートの世界展」に登場!

リアルで美しい造形と、乙女心をくすぐる可愛らしい世界観が人気の作品。

今回は、これまでの代表作に加え、新作や限定アイテムも多数展開予定です。

フェイクスイーツファンはもちろん、ギフトを探す方やSNS映えを狙う若年層にもおすすめのスポットです。

■ココでしか買うことのできない、リアルでかわいいスイーツアートの世界展の限定グッズが登場!!

<甘花>

・スイーツセットキーホルダー 6,270円

・ねこパンケーキキーホルダー 3,630円

・メロンボール&メロンショートのピアス 5,060円

<bread and butter>

・らっこのミニチュアクッキー缶 2,200円

<BALMA>

・カヌレのチャーム 950円

<いちしろや>

・チョコクッキーのルージュチャーム 1,400円

・ビスチェのバッグチャーム 1,900円

<Patisserie Petit>

・紫陽花ショートケーキ&紫陽花ソーダ 3,300円

・紫陽花フロート&あんみつ 3,700円

<Atelier-mii>

・紫陽花色のリボンマカロンピアス 価格未定

・ミニいちごの3粒ピアス 価格未定

<Stella Marina>

・マシュマロサンドのキーホルダー 価格未定

<hearty>

・ねこちゃんの紫陽花パンケーキのチャーム 価格未定

<HinataBokko>

・イチゴのショートケーキセットバッグチャーム 価格未定

<maamuu_sweets>

・苺とブルーベリーのシャルロットケーキ 価格未定

<nominn>

・スイーツキーリング 価格未定

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

