◆SUPER EIGHT「二十祭」ツアーファイナル映像化

【モデルプレス=2025/05/13】SUPER EIGHT(スーパーエイト)が、20周年を記念したドームツアー『SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭』の最終公演を完全収録した映像商品を7月16日に発売することを発表した。決して平坦ではなかった20年の歩み。その“軌跡とキセキ”の集大成として開催された『二十祭』は、EIGHTとEIGHTERの絆と信頼を証明する壮大なステージとなった。中でもツアーファイナルとなる京セラドーム大阪公演は、約4時間を超える熱狂と感動が詰まった“成人式”として、多くのファンの記憶に深く刻まれている。彼ららしいユーモアとエネルギー、そして感謝と覚悟が交錯したこの公演は、まさに集大成と呼ぶにふさわしい内容となった。

◆特典映像には舞台裏密着・公演ダイジェストも

◆LIVE本編(1月13日 京セラドーム公演)

本作には、同公演の模様を余すことなく完全収録。グループの原点「浪花いろは節」から、“二十祭”のために書き下ろされた新曲「LIFE GOES ON」まで、EIGHTの歴史を結集したSUPERなセットリストと演出の連続で、“最高で最強”を体現した内容となっている。初回限定盤の特典映像には、ツアー初日の福岡公演と鳴り止まぬ歓声に応えWアンコールを急遽披露した東京最終公演のダイジェスト「いいとこ採り二十祭」を収録。完全生産限定盤には舞台裏に密着したBehind the scenes映像が収録。二十祭の裏側はもちろんのこと20年間の貴重な映像も交えた特別映像となっている。さらに、マルチアングル映像では、ファンから人気の高いダンスナンバーからバンド曲、さらにはまさかのユニット曲やソロ曲を含む驚異の全12曲を収録。SUPER EIGHTの魅力の1つである恒例のMCダイジェストも、今回もたっぷりと収められている。また、ファン待望の「四十路少年」や「軌跡とキセキ」の特別編集映像も収録。「あの感動の瞬間を、さまざまな視点から新たに味わい直せる」充実の構成となっている。完全生産限定盤は、超×感謝=∞パッケージ仕様という豪華ステージ形のスペシャルなパッケージに加え、「LIFE GOES ON」の音源・MV・未公開メイキング映像も。初回限定盤には、メンバーそれぞれの個別フォトブック5冊+集合フォトブック1冊(各20ページ)を収めた、合計120ページに及ぶボリュームのフォトコレクション仕様が採用されている。(modelpress編集部)【Blu-ray・DVD全盤種共通】浪花いろは節/NOROSHI/キング オブ 男!/ 無責任ヒーロー/あおっぱな/ズッコケ男道/Jackhammer/浮世踊リビト/アカイシンキロウ/モノグラム/夢列車/Reach for the sky・ワイルド アット ハート (AmBitious /関西ジュニア)/Kicyu/だってアイドルだもん!!/Do you agree?/強情にGO!/ Heavenly Psycho/ワッハッハー/イッツ マイ ソウル/Cool magic city/<MC>/10年後の今日の日も/SUPER ∞o’clock/“超”前向きスクリーム!/四十路少年/YOU CAN SEE/Water Drop/WASABI/Sorry Sorry love/大阪ロマネスク/ツブサニコイ/High Spirits/象/ズッコケ男道 /“超”勝手に仕上がれ/LIFE 〜目の前の向こうへ〜/LIFE GOES ON/パノラマ/なぐりガキBEAT/へそ曲がり/Wonderful World!!/T.W.L/関風ファイティング/旅人/DREAMIN’ BLOOD/大阪レイニーブルース/CloveR/がむしゃら行進曲/急☆上☆Show!!/軌跡とキセキ/無限大【Not Sponsored 記事】