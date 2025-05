【サンダーバード4号】 8月 発売予定 価格:32,450円

ベルファインは、ダイキャストモデル完成品「サンダーバード4号」を8月に発売する。価格は32,450円。世界限定2,000個生産される。

ジェリー・アンダーソンの作品「サンダーバード」に登場する、水中における国際救助隊の活動のために作られた原子力潜航艇「サンダーバード4号」のダイキャストモデルが登場。作中でのメインパイロットはトレーシー 一家の四男ゴードン・トレーシー。

本商品は、オリジナルのスタジオモデルを基に改良された3Dデザインに基づき、新規金型で製造されている。これまでの製品に見られた歴史的な差異の多くが修正されており、精巧なコックピットが特徴。塗装済みのディスプレイベースと、個別番号が記載された正規鑑定証明書が付属する専用特装パッケージ仕様となっている。全長は約250mm。

(C) Anderson Entertainment Limited, 2025.

Thunderbirds TM and c ITC Entertainment Group 1964, 1999 and 2025. Licensed by ITV Studios Limited. All Rights Reserved.