UNIQLOは5月2日より、グラフィックTシャツブランド「UT」からKIDS・BABYのUTを続々発売している。○サンリオキャラクターたちの日常を描いたコレクション「GIRLS サンリオキャラクターズクロップドUT」(990円)「GIRLS サンリオキャラクターズクロップドUT」(990円)は、音楽を聴いたり映画を観たりと、友達と楽しく過ごしているサンリオキャラクターズが元気に過ごす日常を描いた、ポップなデザインのコレクション。デザインは4種類で、サイズは100cm〜160cmまで展開されている(100サイズはオンラインストア限定)。

「GIRLS サンリオキャラクターズクロップドUT」(990円)「GIRLS サンリオキャラクターズクロップドUT」(990円)Ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656196○tupera tuperaの人気絵本とのコラボパジャマtupera tupera「パンダ銭湯」「やさいさん」tupera tupera(ツペラツペラ)の人気絵本とのコラボパジャマ「絵本コレクションドライパジャマ」(1,500円)も発売している。「やさいさん」と「パンダ銭湯」のユニークなストーリーがパジャマになった。デザインは2種類で、サイズは80〜120cmまで展開されている(120サイズはオンラインストア限定)。「絵本コレクションドライパジャマ」(1,500円)「絵本コレクションドライパジャマ」(1,500円)©tupera tupera/EHONKAN©tupera tupera/Gakken○「ノラネコぐんだん」のTシャツが登場ノラネコぐんだん5月12日には「ノラネコぐんだん」のTシャツ「絵本コレクションUT/ノラネコぐんだん」(990円)が発売された。工藤ノリコ氏が描く人気絵本「ノラネコぐんだん」シリーズは、8匹のノラネコたちが思いのままに行動し、大騒動を巻き起こすストーリー。ノラネコたちの様に子どもたちにも元気に過ごしてもらいたいとデザインした、ユニクロオリジナルコレクションとなる。デザインは2種類で、サイズは80cm〜110cmまで展開されている(110サイズはオンラインストア限定)。「絵本コレクションUT/ノラネコぐんだん」(990円)「絵本コレクションUT/ノラネコぐんだん」(990円)Ⓒ Noriko Kudoh / Hakusensha