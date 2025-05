コレクションに最適なブリスターパッケージで登場！ホビージャパン「ディオラマセットシリーズ」

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約7cm)、頭文字D 30周年を記念したディオラマセットシリーズがコレクションに最適なブリスターパッケージで登場します。

ホビージャパン「ディオラマセットシリーズ」

直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約受付を開始しました。

5月14日〜18日に開催される第63回 静岡ホビーショーにてサンプル展示します。

(頭文字D 30周年記念シリーズ第二弾も発売予定)

頭文字D 30周年記念シリーズ

頭文字D 30周年記念モデルとしてブリスターカード、コレクタブルBOX、劇中のシーンを再現するディオラマシートが付属します。

■1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原 拓海 VS 高橋 啓介

藤原 拓海

赤城レッドサンズ 高橋 啓介とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原 拓海 VS 舘 智幸

舘 智幸

東堂塾OBでプロレーサーの舘 智幸とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 MAZDA RX-7 (FD3S) RedSuns / 頭文字D 高橋 啓介 VS 藤原 拓海

高橋 啓介

藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 MAZDA RX-7 (FC3S) RedSuns / 頭文字D 高橋 涼介 VS 藤原 拓海

高橋 涼介

藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 SUBARU IMPREZA / 頭文字D

藤原 拓海&藤原 文太

藤原 拓海が藤原 文太のインプレッサに乗るシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

【Hobby JAPANの1/64スケールとは】

1/18スケール、1/43スケール等ディスプレイモデルの製造・販売のノウハウを生かし、1/64スケールダイキャストモデルのコレクションに2019年度より本格的に参入。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル

ホビージャパンの頭文字D ディオラマセットシリーズは一度限りの限定生産モデルになります。

2. 抜群のプロポーションとディテール

綿密な実車取材と、モーターショーなどで実車のショーカーを手がけた社内担当モデラーが原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行います。

3. コレクションに最適な頭文字D 30周年記念ブリスターパッケージ。

専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOX、ディオラマシートが付属します。

【品番 / 品名】

■ HJDMD001A(2025年8月発売予定)

1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原 拓海 VS 高橋 啓介

■ HJDMD001B(2025年8月発売予定)

1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原 拓海 VS 舘 智幸

■ HJDMD002A(2025年9月発売予定)

1/64 MAZDA RX-7 (FD3S) RedSuns / 頭文字D 高橋 啓介 VS 藤原 拓海

■ HJDMD003A(2025年9月発売予定)

1/64 MAZDA RX-7 (FC3S) RedSuns / 頭文字D 高橋 涼介 VS 藤原 拓海

■ HJDMD011(2025年10月発売予定) 1/64 SUBARU IMPREZA / 頭文字D

● 希望小売価格: 各2,750円(税込)

● サイズ : 1/64スケール(全長約7cm)

● ボディ材質 : ダイキャスト製 塗装済み完成品

● パッケージ : (W)120mm×(D)60mm×(H)50mm

● 対象年齢 : 14才以上

● 企画・製造 : 株式会社ホビージャパン

● 取扱店一覧 : https://www.markmodels.jp/distributers-retailers

写真は試作品です。

仕様は予告無く変更になる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

