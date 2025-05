セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズが登場。

アクリルスタンドと缶バッジ、合わせて4種類の予約受付を同時にスタートします!

セガ フェイブ「名探偵コナン」アクリルスタンド/缶バッジ

予約受付開始:2025年5月12日(月)

主な取扱店:アニメ・ホビー系関連ショップほか

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合あります

キャラクターグッズを続々展開するセガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズが登場。

おやすみ姿がかわいいアクリルスタンドのVol.3とVol.4の予約受付が開始されています。

また、過去に発売して好評だった缶バッジが再登場。

Vol.1・全15種、Vol.2・22種と、いろんな絵柄を楽しめる缶バッジです☆

名探偵コナン ねむねむころりんアクリルスタンド Vol.3

販売予定:2025年9月

価格:各1個 880円(税込)、各1BOX 5,280円(税込)

サイズ:本体 全長約5×6cm、台座 全長約3.5×3.5cm

種類:全6種(江戸川コナン/松田陣平/萩原研二/伊達航/諸伏景光/降谷零)

おやすみ姿がかわいい「ねむねむころりんアクリルスタンド」の第3弾が登場。

全6種のラインナップで「江戸川コナン」のほか「松田陣平」「萩原研二」「伊達航」「諸伏景光」「降谷零」たちが展開されます☆

名探偵コナン ねむねむころりんアクリルスタンド Vol.4

販売予定:2025年9月

価格:各1個 880円(税込)、各1BOX 5,280円(税込)

サイズ:本体 全長約5×6cm、台座 全長約3.5×3.5cm

種類:全6種(江戸川コナン/毛利蘭/服部平次/遠山和葉/大岡紅葉/伊織無我)

「ねむねむころりんアクリルスタンド」は、第4弾も同時に販売予定。

「江戸川コナン」「毛利蘭」「服部平次」「遠山和葉」「大岡紅葉」「伊織無我」たちが登場します!

名探偵コナン 缶バッジ Vol.1

販売予定:2025年10月

サイズ:全長約5.6cm

価格:1個 440円(税込)、BOX 6,600円(税込)

種類:全15種

好評に応えて「名探偵コナン 缶バッジ Vol.1」が再登場。

「江戸川コナン」に「怪盗キッド」「赤井秀一」「安室透」を中心とした、全15種類のデザインです☆

名探偵コナン 缶バッジ Vol.2

販売予定:2025年10月

サイズ:全長約5.6cm

価格:1個 440円(税込)、9,680円(税込)

種類:全22種

再登場となる「名探偵コナン 缶バッジ Vol.2」は、全22種と豊富なラインナップ。

印象的なエピソードのシーンやツーショットデザインもあり、集めたくなるデザインが揃っています!

おやすみ姿がかわいいアクリルスタンドの第3弾・第4弾と、再登場となる缶バッジの第1弾・第2弾の予約受付を開始。

セガ フェイブ「名探偵コナン」アクリルスタンド/缶バッジは、2025年5月12日より予約受付スタートです!

