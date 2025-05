来季からNBAを放送する『NBC』へマイケル・ジョーダンがコントリビューターとして加入

5月13日(現地時間12日)。『NBC』は、2025-26シーズンからNBAを放送するにあたり、マイケル・ジョーダン(元シカゴ・ブルズほか)がスペシャル・コントリビューターとして加わることになると発表した。

この『NBC』と『Peacock』は、NBAと2025-26シーズンから11年間放送することに合意しており、2002年以来初のNBA放送。ジョーダンがテレビ局で仕事をするのは初となる。

ジョーダンは言わずと知れたバスケットボール界のスーパースター。1990年代にブルズで2度の3連覇を達成し、史上最多となる6度のファイナルMVPを獲得。10度の得点王、5度のMVPなど数多くの偉業を成し遂げ、2003年に3度目の現役引退をしていた。

2010年から2023年にかけてシャーロット・ホーネッツのオーナーを務めてきたレジェンドが、『NBC』へどんな形で登場するのか、今後の発表に期待は高まるばかりだ。

A legendary addition to our team!

We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi

- NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 12, 2025