リスナーの「行動変容」を後押し！東京ラジオニュース「自分を動かす“熱”のつくり方〜言葉と感情のチカラ〜」

オレンジ・レスキュー合同会社が番組制作するレインボータウンFMにて毎週火曜14時より放送中の情報番組「東京ラジオニュース」内にて、2025年5月13日(火)より新コーナー《自分を動かす“熱”のつくり方〜言葉と感情のチカラ〜》がスタートします。

東京ラジオニュース「自分を動かす“熱”のつくり方〜言葉と感情のチカラ〜」

・サブタイトル:感情・意志・行動をつなぐ10分間

・放送開始日 :2025年5月13日(火)より、毎月第2週放送

・放送時間 :「東京ラジオニュース」番組内(時間帯は編成による)

・出演 :豊福 公平(番組コメンテーター)

このコーナーは毎月第2週目の放送にて、月1回のレギュラー企画としてお届けします。

この新企画では、著書『言葉が人を「熱狂」させる』『達成する力』『感情で人を動かす』で知られるコーチング・メンタルトレーニングの第一人者、豊福 公平が毎月第2週の番組コメンテーターとして登場。

その豊富な知見と実践的なアドバイスをもとに、リスナーの「行動変容」を後押しします。

【コーナーの主な内容】

・豊福メソッド解説:「言葉の熱量のつくり方」「感情が意志を支える」など

・実例紹介 :リーダーや現場の体験談

・行動チャレンジ :「その週に試せる一言」

「言葉には、行動を変えるチカラがある。

」日常に小さな火を灯す10分間に、どうぞご期待ください。

東京ラジオニュース番組ロゴ

■番組概要

番組名: 東京ラジオニュース

放送日: 毎週火曜日 14:00〜15:00

放送局: レインボータウンFM 88.5MHz

出演者: 番組プロデューサー兼パーソナリティ 松本 哲浩(DJ 松P)、

コメンテーター、ゲスト

番組パーソナリティ松本 哲浩

