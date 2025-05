TWS、『Lucky to be loved』スペシャル映像公開！「応援してくれた全ての人へ届けたい」

ボーイズグループTWSが『Lucky to be loved』のスペシャル映像を通じて、洗練された魅力を披露した。

TWSは、5月12日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて、3rdミニアルバム『TRY WITH US』の収録曲『Lucky to be loved』のスペシャル映像を公開した。タイトル通り“愛されて幸せ”をテーマにした本映像は、「愛されるものたち」の視点から世界を見つめるというユニークな構成で、楽曲に込められた温もりのあるメッセージを伝えている。

(画像=PLEDISエンターテインメント)

映像には、日常の中で誰もが一度は愛情を注いだことのある大切な物が登場する。ダンスをするギョンミンのそばに置かれた初めて買った靴、ハンジンに語りかけるような観葉植物、シンユがぬくもりを感じる枕、メンバーたちの前に散らばるお気に入りのぬいぐるみ、そして幸せそうな表情でパフォーマンスを繰り広げる6人のメンバーたちまで。映像の最後には、これらの全ての存在が「あなたに愛されて幸せだよ(We’re lucky to be loved by you)」と語りかけ、愛情を注いでくれる人々への深い感謝の気持ちを伝えている。

(画像=PLEDISエンターテインメント)

TWSの新たな一面を見せるパフォーマンスも見どころだ。タイトル曲『Countdown!』では、爽やかでいきいきとしたエネルギーを届けてきた彼らだが、本作では、柔らかくしなやかな動きと深みのある感情表現を披露した。繊細なメロディに沿った、流れるようなラインのダンスが、より洗練された世界観を演出している。

TWSはこの楽曲について「僕たちがここに来るまで応援してくださった全ての方々に届ける歌です。愛してくださった皆さんのおかげで漠然と夢見ていたことが成し遂げられているという歌詞が心に響きました」と語った。

なお、TWSはタイトル曲『Countdown!』でも好調な人気をキープしている。『Countdown!』は韓国の全ての音楽番組で1位を獲得し、見事6冠を達成した。デビューからわずか1年3か月で“音楽番組グランドスラム”を成し遂げた。さらに同曲は、Melonの最新週間チャート(集計期間5月5日〜11日)で前週から6ランクアップの79位にランクインし、引き続き上昇気流に乗っている。

(記事提供=OSEN)