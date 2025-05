5人組グループ・SUPER EIGHTの20周年を記念したドームツアー『SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭』より、京セラドーム大阪で行われた最終公演を完全収録した映像作品の発売日が、7月16日に決定した。決して平坦ではなかった20年の歩み。その“軌跡とキセキ”の集大成として開催された『二十祭』は、EIGHTとEIGHTERの絆と信頼を証明する壮大なステージに。中でもツアーファイナルとなる京セラドーム大阪公演は、約4時間を超える熱狂と感動が詰まった“成人式”として、多くのファンの記憶に深く刻まれている。彼ららしいユーモアとエネルギー、そして感謝と覚悟が交錯したこの公演は、まさに集大成と呼ぶにふさわしい内容となった。

今作には、同公演の模様を余すことなく完全収録。グループの原点「浪花いろは節」から、“二十祭”のために書き下ろされた新曲「LIFE GOES ON」まで、EIGHTの歴史を結集したSUPERなセットリストと演出の連続で、“最高で最強”を体現した内容となっている。初回限定盤の特典映像には、ツアー初日の福岡公演と鳴り止まぬ歓声に応えWアンコールを急きょ披露した東京最終公演のダイジェスト「いいとこ採り二十祭」を収録。完全生産限定盤には舞台裏に密着したBehind the scenes映像が収録。二十祭の裏側はもちろんのこと20年間の貴重な映像も交えた特別映像となっている。さらに、マルチアングル映像では、ファンから人気の高いダンスナンバーからバンド曲、さらにはまさかのユニット曲やソロ曲を含む驚異の全12曲を収録。SUPER EIGHTの魅力の一つである恒例のMCダイジェストも、今回もたっぷりと収められており、見どころ満載だ。さらに、ファン待望の「四十路少年」や「軌跡とキセキ」の特別編集映像も収録。あの感動の瞬間を、さまざまな視点から新たに味わい直せる、充実の構成となっている。完全生産限定盤は、超×感謝=∞パッケージ仕様という豪華ステージ形のスペシャルなパッケージに加え、「LIFE GOES ON」の音源・MV・未公開メイキング映像も収められており、ファン必見の内容が満載だ。初回限定盤には、メンバーそれぞれの個別フォトブック5冊+集合フォトブック1冊(各20ページ)を収めた、合計120ページに及ぶ超ボリュームのフォトコレクション仕様が採用されている。結成以来、幾多の困難を乗り越えてきたSUPER EIGHT。グループ名改名という大きな決断を経て迎えた20周年のステージは、彼らが掲げる「SUPER」という言葉の真意と進化の証明でもある。“最高で最強”を更新し続ける姿を映し出した、記念碑的アニバーサリーパッケージ。全てのEIGHTERに捧げるこの一作となっている。