【HORI:Switch2用周辺機器】 予約受付中

「USBカメラ パックンフラワー for Nintendo Switch 2」

HORI(ホリ)は、AmazonにてNintendo Switch 2(Switch2)用の各種周辺機器の予約受付を実施している。

HORIは、任天堂の新ハードであるSwitch2の発売に合わせて複数商品の発売を予定しており、Amazonではそれら商品の予約受付が行なわれている。「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのパックンフラワーのデザインを採用したUSBカメラや、背面ボタンを搭載したコントローラー「ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2」各色などをラインナップ。

このほか、画面を保護するフィルムや本体の持ち運びにも便利なポーチなどが用意されている。9%オフの割引価格で予約を受け付けている商品も存在し、これら商品を先取りできる。

「ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 ネイビー」

「貼りやすい きれ見えフィルム“ピタ貼り” for Nintendo Switch 2」

「スリムハードポーチ プラス for Nintendo Switch 2 ブラック」

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.