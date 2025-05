一般廃棄物収集運搬業許可を取得！特殊清掃・遺品整理エビデンス

「特殊清掃・遺品整理エビデンス」を提供しているNextは、2025年4月、南相馬市より「一般廃棄物収集運搬業許可」を正式に取得したことを発表しました。

特殊清掃・遺品整理エビデンス

これにより、従来よりも法的に安心・安全な形で地域の不用品処理に対応可能となり、さらなるサービスの拡充と信頼性向上を目指します。

■許可取得の背景と今後の展望

高齢化の進行により遺品整理や空き家整理に対する需要は年々増加しています。

一方で廃棄物の処理においては法的な許可が求められるため信頼できる業者の選定が利用者にとって重要課題となっていました。

今回、一般廃棄物収集運搬許可の取得により家庭ごみ等の回収・処分に関する公的な資格を得たことでより幅広く合法的な対応が可能となります。

許可証

■地域とともに、安心と信頼を積み重ねる

福島県内では無許可業者による不法投棄や違法処理の問題も報告されており適切な許可を持つ業者へのニーズが高まっています。

同社では法令順守と透明な運営体制を徹底し地域の皆さまにとって信頼されるパートナーを目指していきます。

■特殊清掃・遺品整理エビデンスについて

2017年に株式会社Nextにて遺品整理事業「特殊清掃・遺品整理エビデンス」サービス開始。

いわき市内をメインに福島県全域をカバーし個人のお客様は勿論、法人から自治体に至るまで幅広いお客様からお仕事のご依頼をいただいています。

サービス開始から3年経過した2020年には福島県内の遺品整理関連部門で3冠達成しました。

