13日午前10時37分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、泉崎村、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、楢葉町、大熊町、それに浪江町、茨城県の大子町、栃木県の大田原市と那須町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

二本松市 田村市 本宮市

大玉村 泉崎村 矢祭町

石川町 玉川村 浅川町

古殿町 いわき市 楢葉町

大熊町 浪江町



□茨城県

大子町



□栃木県

大田原市 那須町

■震度2

□福島県

福島市 福島伊達市 川俣町

鏡石町 天栄村 西郷村

中島村 矢吹町 棚倉町

塙町 平田村 三春町

小野町 相馬市 南相馬市

福島広野町 富岡町 川内村

双葉町 葛尾村 新地町

飯舘村 猪苗代町 湯川村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 大洗町

城里町 東海村 土浦市

筑西市 桜川市



□栃木県

日光市 矢板市 宇都宮市

鹿沼市 栃木さくら市 下野市

芳賀町 壬生町 高根沢町

栃木那珂川町



□宮城県

岩沼市 蔵王町

■震度1

□福島県

桑折町 国見町 鮫川村

会津若松市 喜多方市 下郷町

西会津町 磐梯町 会津美里町



□茨城県

那珂市 小美玉市 茨城町

石岡市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

守谷市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 鉾田市

美浦村 八千代町 五霞町

境町



□栃木県

那須塩原市 塩谷町 足利市

栃木市 佐野市 小山市

真岡市 那須烏山市 益子町

茂木町 市貝町



□宮城県

白石市 名取市 角田市

大河原町 村田町 柴田町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 気仙沼市 登米市

大崎市 仙台宮城野区 仙台若林区

石巻市 松島町



□岩手県

大船渡市 釜石市 住田町

一関市



□山形県

上山市 山辺町 白鷹町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 渋川市

板倉町 千代田町 邑楽町



□埼玉県

加須市 東松山市 久喜市

滑川町 さいたま西区 さいたま大宮区

さいたま中央区 川越市 春日部市

上尾市 桶川市 北本市

坂戸市 川島町 宮代町



□千葉県

千葉花見川区 野田市 成田市

八千代市



□新潟県

長岡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。