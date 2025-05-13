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13日午前10時37分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、泉崎村、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、楢葉町、大熊町、それに浪江町、茨城県の大子町、栃木県の大田原市と那須町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
郡山市　白河市　須賀川市
二本松市　田村市　本宮市
大玉村　泉崎村　矢祭町
石川町　玉川村　浅川町
古殿町　いわき市　楢葉町
大熊町　浪江町

□茨城県
大子町

□栃木県
大田原市　那須町

■震度2
□福島県
福島市　福島伊達市　川俣町
鏡石町　天栄村　西郷村
中島村　矢吹町　棚倉町
塙町　平田村　三春町
小野町　相馬市　南相馬市
福島広野町　富岡町　川内村
双葉町　葛尾村　新地町
飯舘村　猪苗代町　湯川村

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　大洗町
城里町　東海村　土浦市
筑西市　桜川市

□栃木県
日光市　矢板市　宇都宮市
鹿沼市　栃木さくら市　下野市
芳賀町　壬生町　高根沢町
栃木那珂川町

□宮城県
岩沼市　蔵王町

■震度1
□福島県
桑折町　国見町　鮫川村
会津若松市　喜多方市　下郷町
西会津町　磐梯町　会津美里町

□茨城県
那珂市　小美玉市　茨城町
石岡市　下妻市　常総市
取手市　つくば市　茨城鹿嶋市
守谷市　坂東市　稲敷市
かすみがうら市　行方市　鉾田市
美浦村　八千代町　五霞町
境町

□栃木県
那須塩原市　塩谷町　足利市
栃木市　佐野市　小山市
真岡市　那須烏山市　益子町
茂木町　市貝町

□宮城県
白石市　名取市　角田市
大河原町　村田町　柴田町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
山元町　気仙沼市　登米市
大崎市　仙台宮城野区　仙台若林区
石巻市　松島町

□岩手県
大船渡市　釜石市　住田町
一関市

□山形県
上山市　山辺町　白鷹町

□群馬県
沼田市　前橋市　桐生市
伊勢崎市　太田市　渋川市
板倉町　千代田町　邑楽町

□埼玉県
加須市　東松山市　久喜市
滑川町　さいたま西区　さいたま大宮区
さいたま中央区　川越市　春日部市
上尾市　桶川市　北本市
坂戸市　川島町　宮代町

□千葉県
千葉花見川区　野田市　成田市
八千代市

□新潟県
長岡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。