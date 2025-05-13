福島県、茨城県、栃木県で最大震度3の地震 福島県・郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市
13日午前10時37分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、泉崎村、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、楢葉町、大熊町、それに浪江町、茨城県の大子町、栃木県の大田原市と那須町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
郡山市 白河市 須賀川市
二本松市 田村市 本宮市
大玉村 泉崎村 矢祭町
石川町 玉川村 浅川町
古殿町 いわき市 楢葉町
大熊町 浪江町
□茨城県
大子町
□栃木県
大田原市 那須町
■震度2
□福島県
福島市 福島伊達市 川俣町
鏡石町 天栄村 西郷村
中島村 矢吹町 棚倉町
塙町 平田村 三春町
小野町 相馬市 南相馬市
福島広野町 富岡町 川内村
双葉町 葛尾村 新地町
飯舘村 猪苗代町 湯川村
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 大洗町
城里町 東海村 土浦市
筑西市 桜川市
□栃木県
日光市 矢板市 宇都宮市
鹿沼市 栃木さくら市 下野市
芳賀町 壬生町 高根沢町
栃木那珂川町
□宮城県
岩沼市 蔵王町
■震度1
□福島県
桑折町 国見町 鮫川村
会津若松市 喜多方市 下郷町
西会津町 磐梯町 会津美里町
□茨城県
那珂市 小美玉市 茨城町
石岡市 下妻市 常総市
取手市 つくば市 茨城鹿嶋市
守谷市 坂東市 稲敷市
かすみがうら市 行方市 鉾田市
美浦村 八千代町 五霞町
境町
□栃木県
那須塩原市 塩谷町 足利市
栃木市 佐野市 小山市
真岡市 那須烏山市 益子町
茂木町 市貝町
□宮城県
白石市 名取市 角田市
大河原町 村田町 柴田町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
山元町 気仙沼市 登米市
大崎市 仙台宮城野区 仙台若林区
石巻市 松島町
□岩手県
大船渡市 釜石市 住田町
一関市
□山形県
上山市 山辺町 白鷹町
□群馬県
沼田市 前橋市 桐生市
伊勢崎市 太田市 渋川市
板倉町 千代田町 邑楽町
□埼玉県
加須市 東松山市 久喜市
滑川町 さいたま西区 さいたま大宮区
さいたま中央区 川越市 春日部市
上尾市 桶川市 北本市
坂戸市 川島町 宮代町
□千葉県
千葉花見川区 野田市 成田市
八千代市
□新潟県
長岡市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。