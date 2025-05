コートヤード・バイ・マリオット札幌のレストラン「Substance(サブスタンス)」にて、ランチブッフェ第3弾となる「スペイン郷土料理フェア」を開催。

スペインの郷土料理をヘルシーに満喫でき、夜は北海道キュイジーヌレストランとして、アラカルトとコース料理が提供されます☆

コートヤード・バイ・マリオット札幌「Substance(サブスタンス)」スペイン郷土料理フェア

期間:2025年5月15日(木)〜 6月30日(月)

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

予約・問合せ:ホテル代表(011)206-0039、Web

コートヤード・バイ・マリオット札幌2Fのレストラン「Substance(サブスタンス)」にて、ランチブッフェ「スペイン郷土料理フェア」を開催。

期間限定で、スペインの郷土料理がヘルシーに満喫できます!

また、ディナータイムに提供するメニューも一新。

北海道キュイジーヌレストランとして、北海道の旬の食材を使用したアラカルトメニュー、または総料理長の感性と技が光るコース料理が提供されます☆

ランチブッフェ「スペイン郷土料理フェア」

時間:11:30〜14:30 (最終入場 13:30)

料金:大人 3,600円(税・サ込)/子ども 1,800円(税・サ込)

ヨーロッパの南端に位置し、地域ごとに気候や風土が異なるスペイン。

食においても、各地の特長があり、さまざまな郷土料理が存在しています。

札幌も暖かな日が続くようになり、旬の食材が豊富にそろう時期にあわせて、「Substance」ではランチブッフェ・フェア第3弾となる「スペイン郷土料理フェア」を開催。

人気のベジタブルデリは、太陽の恵みを受けたフルーツや野菜で色鮮やかに☆

新鮮な魚介でつくる「イカ墨のパエリア」や「ハンバーガー」、迫力ある原木ハモンセラーノも登場します。

デザートもバスクチーズケーキをはじめ、本場の味を堪能できるラインナップ。

さらに、デザートを思いきり楽しめるメニューとして「My Own モスタチョン」が用意されます。

アンダルシア地方で生まれた、カステラのルーツといわれるモスタチョンを自由にトッピングして、自分好みにカスタマイズが楽しめるメニューです☆

スパニッシュピンチョス各種

色鮮やかな一口サイズのピンチョスは、手軽に食べられるメニュー。

生ハム・マンチェゴチーズのピンチョスやムール貝・刻み野菜のピンチョス、タコのガリシア風ピンチョスなどが並びます!

ガスパチョ

「ガスパチョ」は、トマトを中心に赤パプリカやキュウリ、玉ねぎなどの野菜をたっぷり使った冷製スープ。

細いパスタと絡めて食べる、爽やかな一皿です。

チョリソーサラミと赤パプリカのバーガー

竹炭のバンズに、ビーフパティやチョリソーサラミスライス、素揚げにした赤パプリカを挟んだ香ばしいミニバーガー。

隣には、定番のミニコートヤードバーガーもあります!

イカ墨パエリア

直径45センチのパエリア皿でつくる、新鮮な魚介類が豊富にのったイカ墨のパエリア。

スペイン郷土料理の定番メニューです☆

デザート各種

日本でも人気の高い「バスクチーズケーキ」をはじめ、デザートメニューも充実。

「アロス・コン・レチェ」という、スペインのアンダルシア地方に伝わるお米のデザートやフルーツをふんだんに使った「ゴシュア」など、目新しい本格デザートも楽しめます☆

My Own モスタチョン

自由なトッピングを楽しめる「モスタチョン」もラインナップ。

「モスタチョン」は、アンダルシア州西部セビリアにあるウトレラという町で生まれた、カステラのルーツといわれるスイーツです。

そんな「モスタチョン」を、好みのトッピングで自由にカスタマイズ。

シンプルで優しい味の生地は、トッピング次第でいろんな美味しさを発見できます。

とびきりかわいい「My Own モスタチョン」を作る、味も見た目も楽しめるスイーツです☆

ディナーアラカルト

牛テールのフォー ”カムオハウ風”

料金:900円〜

セミオープンキッチンからシェフの活気が伝わる「Substance」のディナータイムは、北海道の旬を味わう「北海道キュイジーヌレストラン」として営業。

甲殻類とウニのニョッキ いくらがけ

気分に合わせてカジュアルに楽しめる、アラカルトメニューが用意されます。

オリジナルスパイスを纏った骨付き若鶏の特製スープカレー ふっくりんこ添え

道産食材をふんだんに使った、世界各国の料理が味わえる多彩なメニューが魅力。

若鳥モモ肉 ”ザンギ”のメキシカンチキンブロシェット トルティーヤチップス添え

おひとりでも家族や仲間とも、気軽に立ち寄れる雰囲気のレストランです!

ディナーコース「Menu Printemps (プランタン)」

料金:

コース A 8,900円(税・サ込)全5品コース B 11,500円(税・サ込)全6品コース C 15,000円(税・サ込)全7品

メニュー内容:

真鯵のスモーク、トマト、焼き茄子のカクテル北海道産ホワイトアスパラガス トリュフのエミュルション スライスしたてのハモンセラーノを添えて北海道産つぶ貝のガレット仕立て 香草バターをのせて北海道産マゾイのポワレ ブイヤベース仕立て ヤリイカのボロネーズと共に塩麹でマリネした仔羊鞍下肉のキャノン 北海道産姫竹のグリエ北海道産蜂蜜のヌガーグラッセ 柑橘とパッションフルーツのエッセンス食後のドリンク 小菓子

※前日までに要予約

ディナータイムには、田中総料理長が腕をふるう、本格フレンチコースも楽しめます。

「Printemps(プランタン)」は、フランス語で春を意味する言葉。

ディナーコース「Menu Printemps」では、魚介や肉の出汁を生かし、ソースにこだわった春・初夏の味わいを提供します☆

さまざまな食材が持つ香りや風味をかけ合わせた、総料理長の感性と技が際立つ旬の一皿ひと皿を、心ゆくまで堪能できるコース内容です!

スペイン郷土料理をヘルシーに満喫できるランチブッフェ第3弾と、ディナータイムのアラカルトメニュー&コース料理。

コートヤード・バイ・マリオット札幌「Substance」スペイン郷土料理フェアは、2025年5月15日〜6月30日まで開催です☆

