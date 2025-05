育児・介護休業法改正に対応！wiwiw「キャリアと育児の両立準備講座」

wiwiwは、キャリアと育児の両立を網羅的に学べるeラーニング「キャリアと育児の両立準備講座<2024年改正法対応版>」を、2025年5月16日から提供開始します。

wiwiw「キャリアと育児の両立準備講座<2024年改正法対応版>」

育児・介護休業法について

【サービス概要】

■特長

(1) キャリアと育児を両立するための「具体的準備」を徹底サポート

・法制度や支援策だけでなく、育児・家事分担の実践的なノウハウ、保育園選びや復帰プランまで「アクション」につなげる知識を提供

・ワーク・ライフ・バランスを実現するための時間管理・タスク管理方法も紹介

(2) パートナーシップと対話力を育む

・育児も家事も「チーム」で取り組むためのパートナーシップ形成方法を解説

・夫婦間のすれ違いを防ぐため、感情を伝える「Iメッセージ」や「対話型コミュニケーション」スキルを実践的に学べる

(3) 長期的なキャリア設計に向けた思考法を習得

・育児中だけでなく、ライフステージに応じたキャリア形成のポイントを解説

・中長期の視点で「育児とキャリアの好循環」を生み出す考え方を身につける

中長期キャリアとキャリアプランシートの説明

ワーク・ライフ・バランスについて

■講座概要(目次)

<レッスン1 夫婦で実現するキャリアと育児の両立>

・男女共同参画社会とは

・ワーク・ライフ・バランス

<レッスン2 仕事と育児の両立支援策>

・仕事と育児の両立支援策1:法律面での育児支援策

・仕事と育児の両立支援策2:経済面での支援

・両立する方法とは?

<レッスン3 パートナーシップ>

・キャリアプランを実現するために

・対話とは

・より良い対話に向けて

・発展的な対話にするための話し方

・お互いにとっての幸せな未来へ向かって

<レッスン4 家事・育児の心得>

・どうすれば両立できるのか?

・両立の日々をシミュレーションしよう!

・パパとママの連携プレー

・休業中のサポートネットワークの作り方

・育児休業中のパパへのアドバイス

<レッスン5 お金と生活の心得>

・家計管理方法

・生活スタイルを変えよう

<レッスン6 子どもの預け先>

・子どもの預け先を探そう

・保育園の種類

・それぞれの保育園のメリット・デメリット

・認可保育所

・認定こども園

・地域型保育事業

・幼稚園の入園を検討している場合

・保育園に預けることのメリット

・保育園選びのポイント

・保育園を探す手順

・保育園の申請

・慣らし保育

・保育園に入園できなかったら

・保育園とのコミュニケーション

・「保育ノート」の内容

<レッスン7 スポットで利用する支援>

・困ったときの対応策

・ベビーシッター会社とマッチングサイトの違い

・ベビーシッターの利用方法

・シッターに子どもを預けるときの5つのポイント

<レッスン8 子どもの医療>

・子どもの医療【予防接種】

・ホームドクターの選び方

・保健医療関係者とのネットワーク

<レッスン9 職場復帰に向けて>

・プロとしての職場復帰

・タイムマネジメントスキル

・コミュニケーションスキル

・上司や同僚に伝えておくこと

・復帰時面談で伝えるべきこと

・復帰後の目標設定と評価について

・職場復帰への最終チェック

<レッスン10 両立の悩み>

・こんなことに悩んでいませんか?(1)〜(12)

・Tips【親子のコミュニケーション6つのポイント】

・Tips【知っておこう!小1の壁、小4の壁】

■標準学習時間:160分

■価格(税別)

eラーニング:各7,500円(税抜き)/1ID・1講座

※ボリュームディスカウントあり

※各種LMSへの実装など相談に応じる

