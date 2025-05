東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」の「lounge O(ラウンジ・オー)」にて「Summer Farm〜北海道からの贈り物〜」を開催。

ミルク感たっぷりの牛柄ロールや、甘じょっぱいジンギスカン風手羽先など、全35種類のスイーツとセイボリーが楽しめるスイーツビュッフェです!

北海道産の生クリームと赤肉メロンを使った、ジェラートステーションも登場します☆

ヒルトン東京ベイ「lounge O(ラウンジ・オー)」Summer Farm〜北海道からの贈り物〜

期間:2025年6月21日(土)〜8月31日(日)※土日祝日限定

時間:12:00〜/12:30〜/14:30〜/15:00〜(4部制・2時間制)

料金:大人 4,700円、お子様(4〜8歳)1,800円、お子様(9〜12歳)2,600円

※約20種類のドリンクバー付、税金・サービス料込

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階「lounge O(ラウンジ・オー)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部、Web

ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O(ラウンジ・オー)」にて、自然豊かな牧場に訪れたようなスイーツビュッフェ「Summer Farm〜北海道からの贈り物〜」を土日祝日限定で開催。

ビュッフェ台には、約35種類のスイーツとセイボリー(軽食)が用意されます。

スイーツは北海道産の小豆・ミルク・マスカルポーネを使用したメニューや、ハスカップのパンナコッタにラベンダー香るシフォンケーキなど、北海道の初夏を感じるメニューばかりです。

セイボリーにはジンギスカン風の手羽先の照り焼きや白身魚のちゃんちゃん焼き風、ラーメンサラダなど、ランチにもおすすめなラインナップが並びます☆

夏場にぴったりな2種類のジェラート

ジェラート(イメージ)

スタッフが目の前でスクープするジェラートステーションには、夏場にぴったりな2種類のジェラートが登場。

北海道産の生クリームを使用したミルクジェラートと、北海道産の赤肉ピューレを加えたメロンジェラートの2つが楽しめます!

濃厚なミルクの味わいと、コクのあるメロンの甘さを両方楽しむことができ、メロンジェラートはシェフオリジナルのレシピ。

上の最中は、麦わら帽子型またはホテルのロゴ入りの2種類から選べます。

近年猛暑が続く夏場に嬉しい、ビュッフェだからこそ何度でも味わえるコールドスイーツです☆

ヒルトンニセコビレッジのメニューを再現

北海道メロンスープとヨーグルトムース ヒルトンニセコビレッジより(イメージ)

北海道の贈り物のひとつとして「北海道メロンスープとヨーグルトムース ヒルトンニセコビレッジより」を提供。

ヒルトン東京ベイの姉妹ホテル「ヒルトンニセコビレッジ」のシェフによる、自慢のレシピを元に再現した、期間限定コラボレーションスイーツです!

ヨーグルトのさっぱりかつ濃厚なムースに、北海道産メロンピューレを使った瑞々しいメロンスープを注いだ限定スイーツ。

丸くくり抜いたフレッシュメロンを飾った、贅沢な味わいが楽しめる一品です☆

ほかにも、こだわりが詰まったスイーツが多数登場します。

サマーファーム 贅沢メロンムースタルト

牧場の原っぱをタルトで、青空をムースで表現した「サマーファーム 贅沢メロンムースタルト」

太陽のような色合いの赤肉メロンジュレが、メロンムースの間に入っています。

アールスメロンを贅沢に飾り、さっぱりとした味わいに仕上げたスイーツです!

モーモー練乳ロール

「モーモー練乳ロール」は、北海道産の練乳を生クリームに加えた、ミルク感たっぷりのロールケーキ。

ココア生地で表現した、牛柄模様も注目です。

ハスカップと北海道産ミルクパンナコッタのパフェ

北海道産生クリームを使用したなめらかなミルクパンナコッタに、甘酸っぱいハスカップソースがアクセント。

クリームの上に、ワッフルチップと苺をのせたパフェに仕上げられています☆

北海道産小豆クリームとカフェオレプリン

「北海道産小豆クリームとカフェオレプリン」は、ほんのり甘いカフェオレプリンに、北海道産小豆のクリームを絞った和風スイーツ。

トップに添えた小豆のほろほろ食感も楽しめます!

ひよことにわとりのマーマレードロリポップ

愛らしいひよことにわとりの顔を模した、チョコレートのロリポップがキュート。

マスカルポーネクリームとマーマレードジャムが入っており、酸味を感じる味わいです☆

甘酸っぱい誘惑 はちみつチーズタルト

ドライクランベリー入りクリームチーズの上に、はちみつヨーグルトのクリームを絞った「甘酸っぱい誘惑 はちみつチーズタルト」

甘い香りに誘われたハチをメレンゲで表現し、甘酸っぱい味わいが楽しめるタルトです!

米粉のふんわりラベンダーシフォンケーキ

細かくしたラベンダーを米粉の生地に混ぜ込み、ふわふわに焼き上げたシフォンケーキも、北海道らしいスイーツ。

ハーブの女王と言われる、ラベンダーの心地よい香りが鼻からふわりと抜ける一品です。

ローズラズベリータルト

ラズベリーとカシスのジュレに、パールクラッカンを忍ばせたタルト。

バラに見立てたラズベリーガナッシュを絞り、酸味と食感が楽しめます!

3色をテーブルに並べると、華やかさが増し、映えるスイーツです。

北海道産ヨーグルトと桃のウサ耳ショート

「北海道産ヨーグルトと桃のウサ耳ショート」は、ヨーグルト生クリームに桃のコンポートをサンドした、夏らしいさっぱり味のショートケーキ。

農場そばのガーデンにいるウサギをイメージし、ウサ耳型チョコレートがトッピングされています☆

ピスタチオクリームのガーデンロール

花壇をイメージして、チョコレートとピスタチオを2色使いした「ピスタチオクリームのガーデンロール」

ホワイトチョコを加えたまろやかなピスタチオクリームに、キャラメルパールクラッカンと刻んだピスタチオを入れて、サクッとした食感をプラスしたスイーツです。

夏空キウイゼリー

快晴の夏空と草原をイメージした、キウイの果肉入りサイダーゼリー。

ブルーハワイで色付けした、爽やかな青色が美しいグラスデザートです。

マンゴー&パインのキラキラサンシャインゼリー

真夏の太陽を表現した、マンゴーとパインを使った、さっぱりした味わいのゼリー。

中に角切りのマンゴーとパインを入れており、フルーツのジューシーさも楽しめます。

キラキラとした金紛が陽の光のように輝く、見た目も夏らしい一品です!

りんごとダージリンのスコップケーキ 木苺ソース添え

シナモンが入ったりんごのキャラメル煮に、サクサク食感のダージリンクランブルを敷き詰め、じっくり焼き上げたスコップケーキ。

横に添えた木苺ソースを好みで加えると、りんごと木苺の酸味がマリアージュする美味しさも楽しめます☆

北海道産マスカルポーネのシマエナガムース

北海道産マスカルポーネを使ったムースに、柚子とマンゴーのソースを入れた、キュートな見た目の一品。

柚子の酸味とマンゴーの甘味を合わせ、夏の味覚を楽しめるスイーツです。

北海道にのみ生息するといわれるシマエナガの顔や翼は、チョコレートで表現されています。

キャペリンハットのバニラメレンゲポップス

フォトプロップスとしても人気のメレンゲポップスも、スイーツビュッフェに登場。

風になびく淡い紫色のキャペリンハットをイメージした見た目で、甘く上品なバニラ風味に仕上げられています☆

セイボリー

約15種類のセイボリーには、北海道のご当地グルメや郷土料理として親しみのある料理を、ビュッフェでも楽しめるようにアレンジ。

「ラーメンサラダ」や「野菜たっぷり白身魚のちゃんちゃん焼き風」「ジンギスカン風 手羽先の照り焼き」などが登場します!

Summer Farmをイメージして、大地の恵みを使った「冷製ポテトミルクスープ 青海苔風味」や「鮭フレークとスキムミルクのシーザーサラダ」もラインナップ。

お子さん連れにもぴったりな「トマトソースとツナのポテトサラダサンド」「バターごま昆布ポテト」も用意されているので、ランチにもおすすめです☆

スペシャルドリンク「メロン・ポップ・ソーダ」

料金:1,000円(税・サ込)/グラス

限定のスペシャルドリンク「メロン・ポップ・ソーダ」は、メロン感をたっぷり詰め込んだクリームソーダ。

濃厚なメロンとさっぱりした梨の甘さを合わせたシロップにソーダを注ぎ、バニラアイスとメロンの網目模様をイメージしたホワイトチョコをのせています。

夏らしい爽やかでシュワっと弾けるドリンクに、メロンの果実をイメージした丸い氷と2色のメロン味のフローズンゼリーをプラス。

最後まで冷たく、徐々にゼリーの食感が変わる楽しさも感じられる一杯です!

クラフトビール「網走ビール」

料金:1,600円(税・サ込)/本

ホップの香りの効いた爽やかで苦みのある味が特徴の「あばしりプレミアムビール」をはじめ、個性豊かで色鮮やかな「網走ビール」も追加料金で楽しめます☆

「網走ビール」は4種のカラーを取り揃えており、ビール片手に約35種類の料理で北海道の初夏を味わう、休日のリラックスタイムが過ごせるビュッフェです!

自然豊かな牧場に訪れたような、全35種類のスイーツとセイボリーが楽しめるスイーツビュッフェ。

ヒルトン東京ベイ「lounge O」の「Summer Farm〜北海道からの贈り物〜」は、2025年6月21日〜8月31日まで土日祝日限定で開催です!

※表記内容は変更になる場合があります

※仕入れ状況によりメニューが変わる場合があります

※写真はイメージです

