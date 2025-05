エイチ・アイ・ジーは、『DHCパーフェクト UVジェル』のアメニティ販路向け商品を2025年6月2日(月)に発売します。

エイチ・アイ・ジー『DHCパーフェクト UVジェル』

容量 :2g

商品サイズ:W50mm H80mm

発売日 :2025年6月2日(月)

エイチ・アイ・ジーは、『DHCパーフェクト UVジェル』のアメニティ販路向け商品を2025年6月2日(月)に発売。

すこやかな素肌を紫外線ダメージから365日守りたい!『DHCパーフェクト UVジェル』は、「使いやすさ」と「気持ちよさ」を追求したデイリー使いにぴったりの日やけ止めです。

1年を通して紫外線対策の需要が増す中、性別・年齢・国籍に関係なく、屋外屋内、オールシーズン、オールウェザーで使用できます。

紫外線は肌に様々な影響を及ぼすことから、世界の多くの国で子供のうちから紫外線対策への注意喚起が行われています。

インバウンド客が増え続ける中、アメニティバイキングや部屋置きでのサービス提供などで新たな付加価値をプラスし、差別化や顧客満足度向上に役立ちます。

《商品特長》

【SPF50+PA++++ 最強※1UVカット】

国内最高表示基準値「SPF50+PA++++」のパーフェクトな紫外線防止効果と肌にのばしたときの心地よさを両立した、スキンケア発想の日やけ止めジェルです。

無香料・無着色・パラベンフリー・アルコールフリー 天然成分配合。

パッチテスト・アレルギーテスト済み※2

※1 DHCの日やけ止めにおけるSPF/PA値において

※2 すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。

【スキンケア成分81%※1でうるおいながら、シミ予防!】

心地よい使用感だけでなく、国内最高表示基準値の「SPF50+PA++++」を実現。

「ウォータープルーフ(UV耐水性★)」と、バッグや衣類、タオルなどの摩擦でも落ちにくい「こすれプルーフ」搭載でぴったりと肌に密着します。

さらに、アルテミアエキス、黄金海草エキス※2、ワレモコウエキスの整肌成分と、コエンザイムQ10※3、バージンオリーブオイル、ヒアルロン酸、コラーゲンの保湿成分配合で大人の肌に嬉しいエイジングケア※4処方を実現。

紫外線や赤外線、室内のエアコンなどによる乾燥ダメージから肌を守りながら、日やけによるシミやそばかすを防ぎます。

※1 精製水含む

※2 ラミナリアオクロロイカエキス

※3 ユビキノン

※4 年齢に応じたケア

【肌に溶けこむようになじむ軽さを実現!快適うるサラ感触】

さらさらパウダーを含んだうるおいたっぷりジェルが、す〜っとなめらかになじんで、ベタつくことなく、サラッとした軽やかさをキープ。

気になる白浮きや日やけ止め特有のにおいもないので、日やけ止めが苦手な方も快適に使えます。

さらにお使いの石けんやボディソープで簡単に落とせます。

【クリアヴェール効果で化粧下地にも】

光をやわらかく、ふんわり反射して透明感のあるハリつや肌を演出するクリアヴェール効果により、素肌がより美しくみえる仕上がりに!化粧下地としても使えます。

【地球にやさしい環境に配慮した設計】

環境汚染要因のマイクロプラスティックパウダーは配合していません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 屋外屋内、オールシーズン、オールウェザーで使用可能!エイチ・アイ・ジー『DHCパーフェクト UVジェル』 appeared first on Dtimes.