『THE DANCE DAY』ハーフタイムショーにILLIT・イロハ、高橋海人、宮近海斗、ME:I・RANら【ハーフタイムショー演目一覧あり】
20日に日本テレビ系で放送されるダンスNo.1決定戦『THE DANCE DAY』（後7：54）のハーフタイムショーの出演者が13日、発表された。
【写真】『それスノ』内「完コピダンスバトル」で優勝のILLIT
ハーフタイムショーには、IROHA（ILLIT）、kazuki（s**t kingz）、SKY-HI、SEITO（MAZZEL）、高橋海人（King & Prince※高＝はしごだか）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I）、RIEHATA（※五十音順）といった超豪華なメンバーが集結する。ここでしか見られない超ハイレベルなコラボパフォーマンスを繰り広げる。
パフォーマンス曲名は以下のとおり。
【ハーフタイムショー】
■マイケル・ジャクソン「Beat It」
kazuki×shoji×高橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA
■BTS「Butter」
IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗
■ILLIT「Magnetic」
IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA
■ME:I「Click」
RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA
■Travis Japan「BO$$Y」
宮近海斗×EXILE NAOTO
■King & Prince「ツキヨミ」
高橋海人×RIEHATA
■s**t kingz「MORECHAU」
kazuki×shoji×高橋海人×宮近海斗
■HONEST BOYZ「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空＆山本光汰 from KID PHENOMENON」
EXILE NAOTO×RIEHATA
■三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN
■SKY-HI「D.U.N.K.」
SKY-HI
【写真】『それスノ』内「完コピダンスバトル」で優勝のILLIT
ハーフタイムショーには、IROHA（ILLIT）、kazuki（s**t kingz）、SKY-HI、SEITO（MAZZEL）、高橋海人（King & Prince※高＝はしごだか）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I）、RIEHATA（※五十音順）といった超豪華なメンバーが集結する。ここでしか見られない超ハイレベルなコラボパフォーマンスを繰り広げる。
【ハーフタイムショー】
■マイケル・ジャクソン「Beat It」
kazuki×shoji×高橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA
■BTS「Butter」
IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗
■ILLIT「Magnetic」
IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA
■ME:I「Click」
RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA
■Travis Japan「BO$$Y」
宮近海斗×EXILE NAOTO
■King & Prince「ツキヨミ」
高橋海人×RIEHATA
■s**t kingz「MORECHAU」
kazuki×shoji×高橋海人×宮近海斗
■HONEST BOYZ「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空＆山本光汰 from KID PHENOMENON」
EXILE NAOTO×RIEHATA
■三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN
■SKY-HI「D.U.N.K.」
SKY-HI