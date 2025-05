監修医師:

林 良典(医師)

名古屋市立大学卒業。東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科を経て現職。診療科目は総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科。医学博士。公認心理師。日本専門医機構総合診療特任指導医、日本老年医学会老年科専門医、禁煙サポーター。

手指関節靭帯損傷の概要

手指関節靭帯損傷とは、指の関節を支える靭帯が損傷する状態を指します。

手指の靭帯は関節の安定性を保つ役割を果たしており、スポーツや日常生活での外傷、転倒などが原因で損傷することがあります。特に指を強く引っ張られたり、過度に伸ばされたりすることで靭帯に負荷がかかり、損傷が生じます。損傷の程度は軽度の伸びから部分断裂、完全断裂までさまざまであり、症状や治療法も異なります。

手指関節靭帯損傷が発生すると、痛みや腫れ、関節の不安定感が現れます。軽度の場合は自然治癒が期待できますが、重度の損傷では適切な治療が必要となるため、早期の診断と対応が重要です。また、適切なリハビリテーションを行うことで、後遺症のリスクを減らし、指の機能を回復させることができます。

ここでは、手指関節靭帯損傷を詳しく説明します。

手指関節靭帯損傷の原因

手指関節靭帯損傷の主な原因は、外部からの強い衝撃や無理な動作によるものです。特に、スポーツ中に発生しやすく、バレーボールやバスケットボール、柔道などの競技では、ボールの衝撃や相手との接触によって指の靭帯が強く引っ張られたり、ねじられたりすることで損傷が起こることがあります。また、転倒時に手をつく動作や、重いものを持ち上げる動作によっても発生することがあります。

加齢による靭帯の柔軟性低下も重要な要因であり、高齢の方では日常生活の何気ない動作でも靭帯を傷めることがあります。また、関節リウマチなどの関節疾患を持っている方では、靭帯や関節が弱くなり、通常よりも損傷を引き起こしやすくなります。

さらに、手指を酷使する職業の方もリスクが高く、例えば楽器演奏者や料理人など、繰り返し指を使う職業では長期間の負荷が蓄積し、靭帯の損傷につながることがあります。このように、手指関節靭帯損傷は日常生活のさまざまな要因によって引き起こされる可能性があり、注意が必要です。

手指関節靭帯損傷の前兆や初期症状について

手指関節靭帯損傷の初期症状として、痛みや腫れが現れることが一般的です。特に、損傷直後には患部の腫れや内出血が見られ、指を動かす際に強い痛みを感じることがあります。炎症が進むと、指を曲げたり伸ばしたりする際に動かしづらさや関節の不安定感が出ることもあります。

関節の安定性が損なわれると、指を動かした際にぐらつきを感じることがあり、場合によっては関節の位置がずれることもあります。これを放置すると、指の機能が低下し、握力や細かい動作に支障が出る可能性があります。

靭帯の軽度な損傷であれば、炎症が収まるにつれて痛みが軽減し、自然に回復することもあります。しかし、靭帯が部分的または完全に断裂している場合、適切な治療を受けなければ後遺症が残ることがあります。特に、関節の不安定感が続く場合は、日常生活の動作にも影響を及ぼし、治療が長引くことがあります。

そのため、指に痛みや腫れがある場合は、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。手指関節靭帯損傷が疑われる場合、整形外科を受診しましょう。医師の診察を受けることで、損傷の程度を正確に把握し、適切な治療を受けることができます。

手指関節靭帯損傷の検査・診断

手指関節靭帯損傷の診断を行う際には、まず医師が視診と触診を行い、関節の腫れや変形の有無を確認します。患者さんが感じる痛みの程度や場所を詳細に把握しながら、指を動かしたときの不安定感や可動域の制限>も調べます。特に、関節を動かした際に異常な動きや抵抗感がある場合は、靭帯の損傷が疑われます。

より正確な診断を行うために、X線検査やMRI検査が用いられます。X線検査では骨折の有無を確認し、関節のズレがあるかどうかを調べます。一方、MRI検査では靭帯や関節周囲の組織の状態を詳しく評価し、損傷の程度や炎症の広がりを把握します。また、超音波検査(エコー)を使用すると、リアルタイムで関節の動きを観察でき、動的な評価ができます。これらの検査結果をもとに、適切な治療方針を決定します。

手指関節靭帯損傷の治療

手指関節靭帯損傷の治療方法は、大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。損傷の程度や日常生活への影響を考慮し、適切な治療法が選択されます。

保存療法

軽度の損傷の場合、安静にすることが重要です。患部の負担を減らすために固定を行い、テーピングや副木(スプリント)を使用して関節を安定させます。また、冷却療法(アイシング)を用いて炎症を抑え、腫れや痛みを軽減させます。痛みが強い場合には、消炎鎮痛薬が処方されることもあります。

回復期には、リハビリテーションを行い、指の可動域や筋力を回復させることが重要です。リハビリを怠ると、関節の動きが悪くなったり、痛みが長引いたりする可能性があるため、医師や理学療法士の指導のもとで行うことが望ましいでしょう。

手術療法

靭帯断裂が認められる場合や、保存療法では十分な回復が見込めない場合には、手術が必要になります。手術では、断裂した靭帯を縫合する方法や、損傷が激しい場合にはほかの腱や靭帯を移植して補強する方法が用いられます。手術後はギプス固定や装具による保護を行い、関節の安定性を保ちつつ、リハビリを進めていきます。

手指関節靭帯損傷になりやすい人・予防の方法

手指関節靭帯損傷になりやすい人および予防の方法は以下となります。

なりやすい方

手指関節靭帯損傷は、スポーツを頻繁に行う方や手指を酷使する職業の方に特に多く見られます。バレーボールやバスケットボールでは、ボールを突いたりキャッチした際に強い衝撃が指に伝わり、靭帯が引き伸ばされたり部分的に断裂したりすることがあります。また、柔道や格闘技では、相手との接触や投げ技の際に関節に過度な負荷がかかり、靭帯を損傷するケースがよく見られます。

さらに、楽器演奏者や料理人のように指を長時間使用する職業の方も、繰り返しの細かい動作や強い握力を必要とする作業の影響で、靭帯に過度なストレスが蓄積します。このような状態が続くと、靭帯が徐々に弱くなり、小さな負荷でも損傷するリスクが高まります。特に、指を酷使する仕事を続けている方は、痛みや違和感があっても我慢してしまい、気付いたときには損傷が悪化していることが多いため、日頃から適切なケアが重要です。

予防の方法

手指関節靭帯損傷を予防するためには、日常的なケアが欠かせません。運動をする際には、事前にウォーミングアップを行い、手指の柔軟性を高めることが重要です。特に、指を使うスポーツや作業を行う前には、軽いストレッチを取り入れることで、靭帯への負担を軽減できます。

また、指や前腕の筋力を強化することで、関節を安定させ、外部からの衝撃に対する耐性を高めることができます。筋力トレーニングを取り入れることで、指の動きを支える筋肉を強化し、靭帯への過度な負担を防ぐことができます。

さらに、テーピングやサポーターを使用することで、関節を適切に保護し、不要な動きを制限することが可能です。特に、スポーツ時には関節を安定させるためのテーピング技術を活用することで、損傷のリスクを軽減できます。

日常生活のなかでも、無理な負荷をかけないように注意することが大切です。特に、重いものを持つ際には手指に過度な力がかからないよう意識し、適切な持ち方を心がけることで、靭帯を守ることができます。





