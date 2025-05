九州発のアイドルグループ・LinQの最年長メンバー・睫斃未さんの初写真集が7月、アイドル卒業の直前に光文社より刊行されることが発表され、今回先行カットが公開された。 2011年に 13 歳でアイドル活動を開始し、地元メディアではタレントとして数々の番組に出演、今や TikTok など各 SNS でも注目される存在となった睫擇気鵝今年 1月には5 年ぶりにグラビアに挑戦し、大きな反響を呼んだ。

