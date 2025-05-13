ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï½µ´Ö£Í£Ö£Ð¤Ê¤é¤º¡¡Æ±Î½¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÂÇÎ¨£µ³ä¡õ£±£²ÂÇÅÀ¤ÇÄÌ»»£±£°ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ
¡¡£Í£Ì£Â¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Ë½µ´Ö£Í£Ö£Ð¡Ê£µ¡Á£±£±Æü¡áÆ±£¶¡Á£±£²Æü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£¸·î£¶Æü°ÊÍè¡¢£±£°ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£·»î¹ç¤Ç£²£¸ÂÇ¿ô£±£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£µ³ä¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨£µ³ä¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£±£°³ä¤Ç£Ï£Ð£Ó£±¡¦£µ£°£°¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸õÊäÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£·»î¹ç¤Ç£³£°ÂÇ¿ô£±£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¡¢£±ÅðÎÝ¡¢£¹ÆÀÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨£´³ä£µÊ¬£·ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£¹³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¦£³£¹£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨£³³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Ë¤âµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£ÐÁè¤¤¤Ç¤âÂçÃ«¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡££²£±ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¦£³£¸£·¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï»°ÎÝ¤«¤é£Ä£ÈÀìÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÎÝ¼ê¡¦¥«¥µ¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÎºÆ¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤âµñÈÝ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£