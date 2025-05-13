賞金は1000万円！“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典「THE DANCE DAY」。決勝大会は2025年5月20日（火）日本テレビ系で放送。

本日放送の「ZIP!」にて、今年の決勝大会に華を添えるハーフタイムショーの出演者とパフォーマンス楽曲の情報を解禁した。

IROHA（ILLIT）、kazuki（s**t kingz）、shoji（s**t kingz）、SKY-HI、SEITO（MAZZEL）、郄橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）といった超豪華なメンバーが集結！

曲目は下記の通り。ここでしか見られない超ハイレベルなコラボパフォーマンスを繰り広げる！

■マイケル・ジャクソン「Beat It」

kazuki×shoji×郄橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA

■BTS「Butter」

IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗

■ILLIT「Magnetic」

IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA

■ME:I「Click」

RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA

■Travis Japan「BO$$Y」

宮近海斗×EXILE NAOTO

■King & Prince「ツキヨミ」

郄橋海人×RIEHATA

■s**t kingz「MORECHAU」

kazuki×shoji×郄橋海人×宮近海斗

■HONEST BOYZ®「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空&山本光汰 from KID PHENOMENON」

EXILE NAOTO×RIEHATA

■三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」

EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN

■SKY-HI「D.U.N.K.」

SKY-HI

さらに、大会サポーターとして、前回に引き続きチョコレートプラネット、そしてハーフタイムショーにも出演するIROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、郄橋海人（King & Prince）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）が決定。日本最大級のダンスバトルの行方を見届ける。

「ZIP!」での予選も目が離せない！世界大会優勝者など国内トップランカーをはじめ、「見ているだけで楽しい！」オンリーワンな技術やキャラクターを持つダンサーたちが続々登場。ぜひお見逃しなく！

■「THE DANCE DAY」概要

放送日：2025年5月20日（火）

MC：井上芳雄 進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：AMI、kazuki（s**t kingz）、KENZO（DA PUMP）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）ほか（五十音順）

大会サポーター：IROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、郄橋海人（King & Prince）、チョコレートプラネット、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）

公式HP：https://www.ntv.co.jp/dance