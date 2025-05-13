「THE DANCE DAY」ハーフタイムショー 豪華出演者＆パフォーマンス楽曲 情報解禁！
賞金は1000万円！“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典「THE DANCE DAY」。決勝大会は2025年5月20日（火）日本テレビ系で放送。
本日放送の「ZIP!」にて、今年の決勝大会に華を添えるハーフタイムショーの出演者とパフォーマンス楽曲の情報を解禁した。
IROHA（ILLIT）、kazuki（s**t kingz）、shoji（s**t kingz）、SKY-HI、SEITO（MAZZEL）、郄橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）といった超豪華なメンバーが集結！
曲目は下記の通り。ここでしか見られない超ハイレベルなコラボパフォーマンスを繰り広げる！
■マイケル・ジャクソン「Beat It」
kazuki×shoji×郄橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA
■BTS「Butter」
IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗
■ILLIT「Magnetic」
IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA
■ME:I「Click」
RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA
■Travis Japan「BO$$Y」
宮近海斗×EXILE NAOTO
■King & Prince「ツキヨミ」
郄橋海人×RIEHATA
■s**t kingz「MORECHAU」
kazuki×shoji×郄橋海人×宮近海斗
■HONEST BOYZ®「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空&山本光汰 from KID PHENOMENON」
EXILE NAOTO×RIEHATA
■三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN
■SKY-HI「D.U.N.K.」
SKY-HI
さらに、大会サポーターとして、前回に引き続きチョコレートプラネット、そしてハーフタイムショーにも出演するIROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、郄橋海人（King & Prince）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）が決定。日本最大級のダンスバトルの行方を見届ける。
「ZIP!」での予選も目が離せない！世界大会優勝者など国内トップランカーをはじめ、「見ているだけで楽しい！」オンリーワンな技術やキャラクターを持つダンサーたちが続々登場。ぜひお見逃しなく！
■「THE DANCE DAY」概要
放送日：2025年5月20日（火）
MC：井上芳雄 進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
審査員：AMI、kazuki（s**t kingz）、KENZO（DA PUMP）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）ほか（五十音順）
大会サポーター：IROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、郄橋海人（King & Prince）、チョコレートプラネット、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）
公式HP：https://www.ntv.co.jp/dance