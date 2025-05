サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケンとタッグを組み、2025年6月28日(土)と7月5日(土)に、一般営業終了後の夜に施設全体を利用したイマーシブホラーイベント「オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド - REBIRTHCODE - 」を開催する。本格リアル体感ホラーイベント「オバケン×サンリオピューロランド」開催開始から10周年となる今年は、過去最恐の新種ゾンビを投入したスペシャルバージョンのオバケンゾンビランドをお届け。オバケンゾンビランドシリーズとしては3年ぶりの復活開催となる。今年も2DAYSの開催で、2日間で計2,000名が体験可能。館内7つの全てのミッションをクリアすると限定ノベルティなどの特典も用意されている。

閉館後のピューロランドが突如として異様な空間に一変。数年前に制圧されたはずの感染源が進化を遂げて復活しピューロランドが緊急封鎖されてしまう。次々と襲い掛かる感染者たちをかいくぐり7つのエリアで様々なミッションを遂行し未感染であることを証明せよ。この悪夢のような閉鎖空間から生還することはできるのか…!普段のメルヘンな雰囲気のピューロランドでは決して味わうことのできない、恐怖に包まれた異空間でまさに映画の世界に迷い込んだような体験ができるスペシャルなイベント。オバケンならではの本格的なミッションと恐怖のイマーシブ体験を堪能できる、更にバージョンアップした「オバケンゾンビランド」に大興奮すること間違いなしとなっている。【ストーリー】サンリオピューロランドに遊びに来たあなたを襲った、突如の警報。館内は緊急封鎖され、数年前に制圧されたはずの感染源が未知の形で復活。より高い知性と凶暴性を持った新種のゾンビ「リザレクター」が確認された。来場者は全員“感染の疑いあり”として、特殊部隊の管理下に置かれる。あなたに課されたのは、館内7つのエリアでミッションを遂行し未感染の証明をすることができるのか…!普段とは一変し、恐怖と興奮に満ちた異空間に変貌を遂げるピューロランド。ストーリーやイベントの世界観をいち早く感じる事のできるスペシャルムービーも公開中となっているので、あわせてチェックしておきたい。○●オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド-REBIRTH CODE-■「オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド - REBIRTH CODE -」概要【開催日】2025年6月28日(土)・7月5日(土)【開催場所】サンリオピューロランド【開催時間】19:00〜22:00※全てのミッションを実行するために必要な時間は、館内混雑状況により変動するため、早めの入場を推奨。【参加料金】イベント参加チケット:6,980円(税込)/当日券:7,980円(税込)※本イベントは中学生以上が参加可能。※当日券は、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて、当日(2025年6月28日、7月5日)18時30分より販売される。【前売り販売】5月17日(土)10:00よりイープラスにて販売【定員】各日1,000名(計2,000名)イベントの詳細は特設サイトにて。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ