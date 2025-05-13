キンプリ高橋海人＆ME:I・RANら豪華集結「THE DANCE DAY」ハーフタイムショー出演者＆曲目解禁
【モデルプレス＝2025/05/13】20日に放送される日本テレビ系「THE DANCE DAY」（よる7時54分〜）より、ハーフタイムショーの出演者と曲目が、13日放送の同局系「ZIP！」（月〜金あさ5：50〜）にて解禁された。
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賞金は1000万円、“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典「THE DANCE DAY」。
決勝大会に華を添えるハーフタイムショーには、IROHA（ILLIT）、kazuki（s**t kingz）、shoji（s**t kingz）、SKY-HI、SEITO（MAZZEL）、高橋海人（King ＆ Prince／※「高」は正式には「はしごだか」）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I／石井蘭）、RIEHATA（五十音順）といった豪華なメンバーが集結。下記の曲目で、ここでしか見られないハイレベルなコラボパフォーマンスを繰り広げる。
さらに、大会サポーターとして、前回に引き続きチョコレートプラネット、そしてハーフタイムショーにも出演するIROHA、shoji、高橋、NAOTO、RAN、RIEHATA（五十音順）が、ダンスバトルの行方を見届ける。（modelpress編集部）
■マイケル・ジャクソン「Beat It」
kazuki×shoji×高橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA
■BTS「Butter」
IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗
■ILLIT「Magnetic」
IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA
■ME:I「Click」
RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA
■Travis Japan「BO$$Y」
宮近海斗×EXILE NAOTO
■King ＆ Prince「ツキヨミ」
高橋海人×RIEHATA
■s**t kingz「MORECHAU」
kazuki×shoji×高橋海人×宮近海斗
■HONEST BOYZ（R）「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空＆山本光汰 from KID PHENOMENON」
EXILE NAOTO×RIEHATA
■三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN
■SKY-HI「D.U.N.K.」
SKY-HI
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◆「THE DANCE DAY」ハーフタイムショー出演者＆曲目解禁
賞金は1000万円、“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典「THE DANCE DAY」。
さらに、大会サポーターとして、前回に引き続きチョコレートプラネット、そしてハーフタイムショーにも出演するIROHA、shoji、高橋、NAOTO、RAN、RIEHATA（五十音順）が、ダンスバトルの行方を見届ける。（modelpress編集部）
◆ハーフタイムショー出演者＆曲目一覧
■マイケル・ジャクソン「Beat It」
kazuki×shoji×高橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA
■BTS「Butter」
IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗
■ILLIT「Magnetic」
IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA
■ME:I「Click」
RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA
■Travis Japan「BO$$Y」
宮近海斗×EXILE NAOTO
■King ＆ Prince「ツキヨミ」
高橋海人×RIEHATA
■s**t kingz「MORECHAU」
kazuki×shoji×高橋海人×宮近海斗
■HONEST BOYZ（R）「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空＆山本光汰 from KID PHENOMENON」
EXILE NAOTO×RIEHATA
■三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN
■SKY-HI「D.U.N.K.」
SKY-HI
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