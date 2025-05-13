髙橋海人、宮近海斗らが『THE DANCE DAY』ファイナリストにエール！ハーフタイムショーの豪華出演者＆楽曲解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大会サポーターとして、チョコレートプラネット、IROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、高橋海人（King & Prince）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目JSB）、RAN（ME:I）、RIEHATAが決定！

5月20日に日本テレビで『THE DANCE DAY』が放送。このたび、ハーフタイムショーの出演アーティストと披露楽曲が公開された。

高橋海人（King & Prince / （「高」は、はしごだかが正式表記）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I）、RIEHATAと、ここでしか観られない豪華アーティストが集結し、ファイナリストにエールを送る。

■披露楽曲 / 参加アーティスト

マイケル・ジャクソン「Beat It」

kazuki×shoji×高橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA

BTS「Butter」

IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗

ILLIT「Magnetic」

IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA

ME:I「Click」

RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA

Travis Japan「BO$$Y」

宮近海斗×EXILE NAOTO

King & Prince「ツキヨミ」

高橋海人×RIEHATA

s**t kingz「MORECHAU」

kazuki×shoji×高橋海人×宮近海斗

HONEST BOYZ(R)「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空&山本光汰 from KID PHENOMENON」EXILE NAOTO×RIEHATA

三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」

EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN

SKY-HI「D.U.N.K.」

SKY-HI

さらに、大会サポーターとして、前回に引き続きチョコレートプラネット、そしてハーフタイムショーにも出演するIROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、高橋海人（King & Prince）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）が決定。日本最大級のダンスバトルの行方を見届ける。

番組情報

日本テレビ『THE DANCE DAY』

05/20（火）19:54～

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：AMI、kazuki（s**t kingz）、KENZO（DA PUMP）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）他 （五十音順）

大会サポーター：IROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、高橋海人（King & Prince）、チョコレートプラネット、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、

RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）

『THE DANCE DAY』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dance