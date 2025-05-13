髙橋海人、宮近海斗らが『THE DANCE DAY』ファイナリストにエール！ハーフタイムショーの豪華出演者＆楽曲解禁
■大会サポーターとして、チョコレートプラネット、IROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、高橋海人（King & Prince）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目JSB）、RAN（ME:I）、RIEHATAが決定！
5月20日に日本テレビで『THE DANCE DAY』が放送。このたび、ハーフタイムショーの出演アーティストと披露楽曲が公開された。
高橋海人（King & Prince / （「高」は、はしごだかが正式表記）、TAKAHIRO、田中笑太郎（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、NAOYA（MAZZEL）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、宮近海斗（Travis Japan）、ユンホ（東方神起）、RAN（ME:I）、RIEHATAと、ここでしか観られない豪華アーティストが集結し、ファイナリストにエールを送る。
■披露楽曲 / 参加アーティスト
マイケル・ジャクソン「Beat It」
kazuki×shoji×高橋海人×EXILE NAOTO×宮近海斗×ユンホ×RIEHATA
BTS「Butter」
IROHA×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×宮近海斗
ILLIT「Magnetic」
IROHA×RAN×松井利樹×田中笑太郎×NAOYA
ME:I「Click」
RAN×IROHA×谷口太一×松井利樹×宮近海斗×田中笑太郎×NAOYA
Travis Japan「BO$$Y」
宮近海斗×EXILE NAOTO
King & Prince「ツキヨミ」
高橋海人×RIEHATA
s**t kingz「MORECHAU」
kazuki×shoji×高橋海人×宮近海斗
HONEST BOYZ(R)「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空&山本光汰 from KID PHENOMENON」EXILE NAOTO×RIEHATA
三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
EXILE NAOTO×SEITO×TAKAHIRO×谷口太一×松井利樹×RAN
SKY-HI「D.U.N.K.」
SKY-HI
さらに、大会サポーターとして、前回に引き続きチョコレートプラネット、そしてハーフタイムショーにも出演するIROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、高橋海人（King & Prince）、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）が決定。日本最大級のダンスバトルの行方を見届ける。
番組情報
日本テレビ『THE DANCE DAY』
05/20（火）19:54～
MC：井上芳雄
進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
審査員：AMI、kazuki（s**t kingz）、KENZO（DA PUMP）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）他 （五十音順）
大会サポーター：IROHA（ILLIT）、shoji（s**t kingz）、高橋海人（King & Prince）、チョコレートプラネット、EXILE NAOTO（EXILE /三代目 J SOUL BROTHERS）、
RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）
『THE DANCE DAY』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/dance